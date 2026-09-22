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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaralı öğrencileri hastanede ziyaret etti.

İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki saldırıda yaralanan öğrencilerin tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesi’ne giden Çiftçi, öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

“15 YAŞINDAKİ ÇOCUK TÜFEĞE NASIL ERİŞTİ?”

Ziyaret sırasında bir yaralı yakını, saldırıda kullanılan silaha dikkat çekerek ailelerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yaralı yakını tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Aileler dikkat etmeli. Kocaman bir tüfek 15 yaşında bir çocuğun elinde nasıl olabilir? Biz hepimiz anneyiz, olmaz yani.”

BAKAN ÇİFTÇİ’DEN AİLELERE UYARI

Bakan Çiftçi de yaralı yakınının sözleri üzerine silahların çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çiftçi şu ifadeyi kullandı: “Aile saklayacak, duvara asıp da tüfeği orada tutmayacak.”