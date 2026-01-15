Trabzon / Mustafa Özcan / Yeniçağ



Hayvansever Senem Saraç arabanın çarptığı ve koma halinde bulduğu köpek yavrusuna kaşıkla sütü vererek onu hayata döndürdü.

Trabzon Beşikdüzü ilçesi Vardallı Mahallesi’nde oturan Senem Saraç, Beşikdüzü-İskenderli Karayolu üzerinde bulunan evlerine yakın mesafede yaralı bir köpek sesi duydu. Senem Anne yaralı köpek sesine doğru yöneldiğinde Karayolundaki seyreden araçların çarpması sonucu yol kenarındaki ormanlık alana savrulmuş olan günlerdir aradığı kendisine ait köpek yavrusunu bularak eve götürerek beslemeye başlayarak hayata döndürmeyi başardı.

YARALI KÖPEĞİ ANNE ŞEFKATİYLE HAYATA DÖNDÜRDÜ

Trabzon Beşikdüzü İlçesine bağlı Vardalı mahallesi sakinlerinden 1 kız, 1 erkek çocuk annesi Senem Saraç’ın tek erkek evladı Erbay Saraç 2009 tarihinde 23 yaşında kendi kullandığı motor ile yaptığı kazada kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

Karayolunda araçların çarpmasıyla savrulan kendisine ait yaralı köpeği bulunduğu ormanlık alandan alarak onu bir yaralı çocuk gibi ilgilendiğini söyledi. Anne Saraç kazada yaralan köpeğin durumunu görünce bir anda hafızasında 2009 yılında motor kazasında yaralanarak 17 yıl önceki evladını hatırlar gibi olduğunu bunun üzerine onu hayata kazandırılması için gayret ettiğini belirtti.

Anne Saraç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sıcak bir yuvası olsun diye kendisine sahip çıktım. Henüz küçük olduğu için araba yoluna iner ve araba çarpar diye kapısını açmıyordum. Bir ara bulunduğu yerin kapısı açık kalınca bunu fırsat bilen yavru buradan kayboldu. Daha önceleri çağırdığımda hemen gelirdi. Bu kez gelmeyince acaba yola indide arabamı ezdi diye yolu gözden geçirirken bir baktım yaralı, o zaman anladım ona araç çarpmış. Onu bulduğumda ağızından ve burnundan kan gelmiş, baygın bir vaziyette yatıyordu. Kucağıma alıp eve götürdüm, yerine koydum.

Daha sonra eşimle yolu gören kamerayı inceledik. İskenderli-Beşikdüzü istikametinde giden taksiye kendisinin saldırdığını gördük. Taksi ona yandan çarptı. Taksicinin bunda bir hatası yok ancak, yavru öldü mü, kaldım mı diye durup bakmadı. Taksicinin bu davranışına çok sinirlendim. Yavrunun bedenini biraz ovdum, kendine geldi ancak bir şey yemiyordu. Bu böyle olmaz, açlıktan ölebilir diye zorla ağzını açarak kaşıkla süt dökmeye başladım.

Üç gün sonra kendine gelerek bir şeyler yemeye başladı. Çok sevimli bir hayvan. İyiye gitmesine çok sevindim. Biraz daha büyüsün, daha iyi bakılır diye Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etmeyi düşünüyorum. Dişi bir yavru. Köpek edinmek isteyene de verebilirim” dedi.