Olay, Alaplı ilçesine bağlı Alioğlu ve Kürkükler köyleri arasındaki bağlantı yolunda meydana geldi. Karadeniz Ereğli Kurtlar Köyü İlkokulu’na gitmek üzere yola çıkan öğretmenler Selim Gürel, Müjdat Vural ve Barış Güner, güzergah üzerinde hareketsiz yatan bir çakal fark etti.

Öğretmenlerin araçlarından inerek müdahale etmek istediği yaralı hayvan, sürünerek yol kenarındaki bir fındık tarlasına sığındı. Durumun ciddiyetini fark eden öğretmenler, vakit kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan uzman ekipler, yaralı çakalı profesyonel yöntemlerle muhafaza altına aldı. Kurtarma anlarını anlatan öğretmen Müjdat Vural, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvanın arka ayaklarının üzerine basamadığını gördük. Bir aracın çarpmış olabileceğini ve ayaklarında kırıklar bulunduğunu tahmin ediyoruz. Yetkililere haber vererek görevimizi yaptık."

Ekipler tarafından teslim alınan yaralı çakal, rehabilitasyon merkezine nakledildi. Yapılacak detaylı tetkik ve tedavilerin ardından hayvanın, sağlığına tamamen kavuşmasıyla birlikte doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.