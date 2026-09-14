Kaynak: Haber Merkezi

Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ



6 Şubat felaketinin ardından küllerinden doğan Hatay, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına tarihi bir dönüşümle adım attı. Yıkılan dersliklerin yerine inşa edilen modern ve depreme dayanıklı yapılarla birlikte kent genelinde 1.556 okulda yaklaşık 360 bin öğrenci ve 22 bin öğretmen için ders zili çaldı.

Afet sonrası yürütülen hummalı rehabilitasyon çalışmaları neticesinde, kent genelinde yıkılan 210 okulun yerine hafif çelik teknolojisiyle inşa edilen 254 yeni okul açıldı; tamiratı tamamlanan 944 bina ise yeniden öğrencileriyle buluştu.

Yapılan yatırımlarla Hatay’daki toplam derslik sayısı deprem öncesindeki 14 bin 700 seviyesinden 18 binin üzerine çıkarılarak fiziki kapasitede rekor bir artış sağlandı.

DEFNE İLÇESİNDE ÇELİK KARKAS KAMPÜSLER DÖNEMİ

Yıkımın en ağır hissedildiği bölgelerin başında gelen Defne ilçesinde de eğitim altyapısı baştan aşağı yenilendi. Yıkılan ve ağır hasar gören binaların tamamı kaldırılarak hafif çelik ve modüler mimariyle depreme tam dayanıklı yapılar inşa edildi. Özellikle Sümerler, Harbiye ve Çekmece mahallelerinde yapımı tamamlanan 18 yeni okul binası, hem fiziki alanları hem de sosyal imkanlarıyla öğrencilere kapılarını açtı.

Yıkılan okul bahçelerinin yerine kurulan yeni kampüslerde, çocukların rehabilitasyon sürecini destekleyecek açık spor alanları, sanat ve drama atölyelerine geniş yer ayrıldı.

YENİ BİNALAR GÜVEN VERİYOR, LOJİSTİK VE ULAŞIM ZORLUKLARI SÜRÜYOR

Yeni eğitim dönemi, getirdiği büyük fırsatların yanı sıra sahadaki sosyo-ekonomik gerçekliklerin gölgesinde başladı. Statik açıdan üst düzey güvenlik sunan çelik karkaslı modern okullar velilere ve öğrencilere moral kaynağı olurken, kalıcı konut alanlarına geçişlerin devam etmesi okul ile yerleşim yerleri arasındaki mesafelerin uzamasına yol açtı.

Özellikle Defne’de kalıcı konut teslimatlarının Çekmece ve Gülderen aksında yoğunlaşması ve konteyner kentin kademeli olarak boşaltılması üzerine taşımalı eğitim devreye sokuldu.

Defne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, merkeze uzak mahallelerdeki öğrenciler için 40’tan fazla noktada ücretsiz taşıma rotası oluşturdu.

Öte yandan, şehir genelinde ve özellikle Defne’deki Harbiye Caddesi ile Çevreyolu bağlantı hatlarında süren altyapı, doğalgaz ve yol çalışmaları okul servislerinin ulaşım hatlarında aksamalara neden oluyor.Servis saatlerinde yaşanan 20 ila 35 dakikalık gecikmeler için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul giriş-çıkış saatlerinde trafik düzenlemelerini ve toz önleyici sulama tedbirlerini artırdı.

ÖĞRETMENLER İÇİN İMKANLAR GENİŞLETİLDİ, PSİKO-SOSYAL DESTEK ARTTI

Eğitim kadrosu tarafında yapılan yeni atamalarla nitel ve nicel açık kapatılırken, öğretmenlerin barınma imkanları da iyileştirildi. Defne’de görev yapan öğretmenler için oluşturulan konteyner yaşam alanları yenilendi ve yeni konut projelerinden lojman tahsisleri sağlandı. Bu adımlarla birlikte ilçedeki öğretmen tutunma oranında geçen yıla kıyasla %35’lik bir artış kaydedildi.

Bunun yanı sıra, çocukların afetin izlerini silmesini sağlamak amacıyla Hatay genelindeki ve Defne'deki okullarda Yeşilay ve UNICEF iş birliğiyle psikososyal destek programları devreye alındı. Her okul bünyesinde en az bir rehberlik ve destek odası aktif hale getirildi.

GEÇİCİ ÇÖZÜMLERDEN KALICI NORMALLEŞMEYE

2026-2027 dönemi, Hatay ve Defne için konteyner sınıflardan kalıcı, modern ve güvenli binalara tam geçişin simgesi oldu. Eğitim uzmanları, fiziki altyapıdaki bu başarının psikososyal destek ve ulaşım kolaylıklarıyla pekiştirilmesinin rehabilitasyonu hızlandıracağını vurguluyor.

Hatay yükselen yeni okullarıyla sadece bir eğitim yılını değil, geleceğini de inşa etmeye devam ediyor.