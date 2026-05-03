Samsun’un Terme ilçesinde meydana gelen sıra dışı kazada, hafif ticari aracın çarptığı kadın ile yardıma koşan eşi, devrilen tır dorsesinden saçılan tuğlaların altında kalarak yaralandı.

Olay, Fenk Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametinden Ordu yönüne gitmekte olan Salim T. idaresindeki 34 HC 0531 plakalı hafif ticari araç, refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan Meryem K.’ye çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle Meryem K. yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen Feridun Ş. yönetimindeki 53 AY 920 plakalı tuğla yüklü tır, yerde yatan kadına çarpmamak için ani fren yaptı. Sert frenin etkisiyle tırın dorsesinde bulunan tonlarca tuğla yola sağıldı.

Kazayı görüp yaralı eşi Meryem K.’ye yardım etmek için yola fırlayan İbrahim K., tırdan dökülen tuğla yığınının altında kalarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı karı koca, Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilerde, çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı bir süre aksadı. Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye personeli tarafından yol temizleme çalışmaları sürdürülürken ulaşımı kontrollü bir şekilde sağladı.

Yetkililer, meydana gelen kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.