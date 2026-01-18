Yaprak Dökümü'nün Şevket'inin son görüntüsü... Yorum yağdı

Bir döneme damga vuran "Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı Şevket karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hasan Küçükçetin, uzun süren sessizliğini bozdu.
"Yaprak Dökümü" dizisinin Şevket'i olarak tanınan Hasan Küçükçetin, gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamını kızı için yaptığı duygusal paylaşımla bozdu.Mehmet Ertaş
2014 senesinde Nazlı Yavuzcan ile hayatını birleştiren ve o günden bu yana gözlerden uzak, mütevazı bir yaşam sürmeyi tercih eden başarılı oyuncu, kızı için bu kuralını esnetti.
Küçükçetin, ilkokul çağına gelen kızının eğitim hayatındaki bu önemli dönüm noktasını ve ilk karne heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Babalık gururu yaşayan ünlü ismin kızıyla olan o anları, sevenleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
Kızının karne sevincini kareleyen Küçükçetin, paylaşımına şu notu ekledi:
"Evet, bugün güzel kızım ilk karnesini aldı. İlk gurur, ilk mutluluk… Bir maşallahınızı alırım."
Oyuncunun bu içten paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerinden "Yıllar ne çabuk geçiyor" şeklinde çok sayıda tebrik ve beğeni mesajı geldi.
HASAN KÜÇÜKÇETİN KİMDİR?
Hasan Küçükçetin, 6 Haziran 1981 tarihinde Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde dünyaya geldi.
Eğitim hayatına İstanbul’da devam eden Küçükçetin, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. Kariyerine çocuk tiyatroları ve devlet tiyatrolarında çalışarak adım attı.
Küçükçetin, geniş kitleler tarafından özellikle Türk televizyon tarihinin en ikonik dizilerinden biri olan "Yaprak Dökümü" ile tanındı.
Dizinin ilerleyen sezonlarında Şevket karakterini devralarak başarılı bir performans sergilemiş ve kariyerinde büyük bir ivme yakaladı.