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Dizideki performanslarıyla hafızalara kazınan Güler Ökten ile Bennu Yıldırımlar'ın Aşk Tesadüfleri Sever 3 kadrosuna katıldığı haberi, izleyiciler arasında büyük heyecan yarattı.

Yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve yıllar geçmesine rağmen popülerliğini koruyan Yaprak Dökümü, oyuncularını yeniden bir araya getiriyor. Dizide Fikret karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar ile Cevriye Hanım rolüyle beğeni toplayan Güler Ökten, bu kez Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminde aynı hikâyeyi paylaşacak.

Serinin üçüncü filminde iki usta oyuncunun yeniden birlikte kamera karşısına geçecek olması, özellikle Yaprak Dökümü hayranlarının ilgisini çekti. Çekimlerine 7 Temmuz'da başlanması planlanan filmin başrollerini ise Mehmet Günsür ve Devrim Özkan üstlenecek.