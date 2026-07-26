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Kaynak: İHA

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yüksek rakımlı sarıçam ormanlarında yer alan tarihi Katerina Köşkü, havadan çekilen görüntülerle yeniden gündeme geldi. Doğayla bütünleşen mimarisiyle dikkat çeken asırlık yapı, bölgeye gelen ziyaretçileri etkilemeye devam ederken, yöre halkı atıl vaziyetteki köşkün restore edilerek turizme açılmasını talep ediyor.

ÇİVİ KULLANILMADAN İNŞA EDİLDİ

Rus Çarı II. Nikola döneminde av köşkü amacıyla yaptırılan ve kamuoyunda "Çar Nikola'nın Av Köşkü" olarak da tanınan eser, Baltık mimari tarzının dikkat çeken örnekleri arasında gösteriliyor. Mimarlık tarihi açısından önem taşıyan yapı, hiç metal çivi kullanılmadan tamamen ahşap geçme yöntemiyle inşa edilmiş olmasıyla öne çıkıyor.

HER MEVSİM FARKLI BİR GÖRSEL ŞÖLEN

Zorlu iklim koşullarına ve zamana karşı direnen Katerina Köşkü, sarıçam ormanlarının ortasındaki konumuyla kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Tarihi mekân, yaz döneminde fotoğrafçılar, doğaseverler ve tarih meraklıları tarafından ilgi görürken; kış aylarında ise karla kaplı çevresiyle masalsı bir manzaraya bürünüyor.

KÜLTÜR TURİZMİNE KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Uzun süredir bakımsız durumda olan tarihi köşkte gerekli restorasyon işlemlerinin yapılması isteniyor. Çalışmaların tamamlanması halinde yapının Kars ve Sarıkamış bölgesinin kültür turizmine büyük katkı sunacağı belirtiliyor. Hem doğası hem de çivisiz mimari yapısıyla öne çıkan köşk, ilçenin en önemli saklı değerlerinden biri olarak kabul ediliyor.