Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da katılım gösterdiği iftar programından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in gözaltına alınması ile ilgili değerlendirmesinde, sürecin siyasi olduğunu iddia etti. Günel’in neden Aydın yerine İstanbul’da gözaltına alındığını sorgulayan Özel, işlemlerin “CHP’ye yönelik yıpratma operasyonlarının İstanbul merkezli yürütüldüğünü” söyledi.

Özel, “Aziz İhsan Aktaş davasından kurtulması, yıllardır süren soruşturmaların apar topar kapanması ve husumet duyduğu Ömer Günel’in özgürlüğünün ortadan kaldırılması. Bunlar Aydın Büyükşehir’in AK Parti’ye geçmesinin transfer ücreti” sözlerini sarf etti.

GÜLŞAH DURBAY VE FERDİ ZEYREK'İ ANDI

Özel konuşmasında, Manisa’da düzenlenen iftar programına da değinerek geçen yıl aynı programda ev sahipliği yapan belediye başkanları Gülşah Durbay ve Ferdi Zeyrek’i andı. Bu yıl iki ismin de programda yer almamasının kendileri için büyük bir üzüntü olduğunu söyledi.

Kentte sosyal belediyecilik uygulamalarına da değinen Özel, Manisa’nın kent lokantası sayısında İstanbul’dan sonra ikinci sırada olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin iftar programları kapsamında şimdiye kadar 125 bin kişiye ulaşıldığını ifade etti.

'TUTUKSUZ YARGILANMA ESASTIR'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılanması ile ilgili soruya, “Tutuksuz yargılanma esastır. İmamoğlu içeride de olsa dışarıda da olsa yapılacak seçimin kazananı olacaktır” yanıtını verdi.