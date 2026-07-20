Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji "Yapılamaz" denileni başardılar: ASELSAN'ın belgeseli "Güvenden Gurura" ile ekranda

"Yapılamaz" denileni başardılar: ASELSAN'ın belgeseli "Güvenden Gurura" ile ekranda

ASELSAN’ın ambargolarla başlayan ve bir apartman dairesinden dünya markasına uzanan 50 yıllık bağımsızlık mücadelesi, hiç yayımlanmamış arşiv görüntüleriyle "Güvenden Gurura" belgeselinde buluştu.

Kaynak: AA
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"Yapılamaz" denileni başardılar: ASELSAN'ın belgeseli "Güvenden Gurura" ile ekranda - Resim: 1
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"Yapılamaz" denileni başardılar: ASELSAN'ın belgeseli "Güvenden Gurura" ile ekranda - Resim: 2

4 bölümlük bir belgesel serisi olarak izleyiciye sunulan yapım, ASELSAN'ın açıklamasına göre şirketin doğuş hikayesini ve katettiği stratejik aşamaları konu alıyor.

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"Yapılamaz" denileni başardılar: ASELSAN'ın belgeseli "Güvenden Gurura" ile ekranda - Resim: 3

Yapımda, Kıbrıs'ta EOKA’cı Rumların başlattığı "Kanlı Noel" baskınının ardından katledilen masum Kıbrıs Türklerinin ve adaya çıkan kahraman Türk askerinin görüntülerine yer verildi. Belgeselin en çarpıcı sahneleri arasında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın trajik anlarından biri olarak kayıtlara geçen ve haberleşme eksikliğinden dolayı Türk savaş uçaklarının TCG Kocatepe Muhribi'ni dost ateşiyle batırması yer aldı.

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"Yapılamaz" denileni başardılar: ASELSAN'ın belgeseli "Güvenden Gurura" ile ekranda - Resim: 4

Görülmemiş arşiv fotoğrafları ve videolarıyla ASELSAN'ın pek tanınmayan tarihini ekrana taşıyan belgesel; 1975'te Ankara Necatibey'de bir apartmanda birkaç inançlı mühendisle başlayıp Macunköy'de büyüyen, Akyurt ile Gölbaşı'ndaki teknoloji merkezleriyle sınırları aşan bu başarı hikâyesini aktarıyor.

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"Yapılamaz" denileni başardılar: ASELSAN'ın belgeseli "Güvenden Gurura" ile ekranda - Resim: 5

Belgeselde, ASELSAN’ın yaptığı ilk lisans anlaşmasından ilk teslimata kadar geçen süreçteki önemli gelişmeler ele alındı. İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’ın ziyareti ve tarihi kararların alındığı 2004 yılındaki Savunma Sanayii İcra Komitesine (SSİK) uzanan tüm kritik dönemeçler, dönemin tanıklarının bilinmeyen anılarıyla paylaşıldı.

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"Yapılamaz" denileni başardılar: ASELSAN'ın belgeseli "Güvenden Gurura" ile ekranda - Resim: 6

Ambargolara boyun eğmeyip "imkansız" denilen her şeyi başararak küresel bir markaya dönüşen ASELSAN'ın ilk telsiz imalatından ÇELİKKUBBE sistemine uzanan serüveni, belgeselin en etkileyici sahneleri arasında yer aldı.

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"Yapılamaz" denileni başardılar: ASELSAN'ın belgeseli "Güvenden Gurura" ile ekranda - Resim: 7

Arşiv görüntülerinin kullanıldığı belgeselin müziklerine ise dünyaca tanınan piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu imza attı.

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