TÜİK, Ocak- Mart 2026 Yapı İzin İstatistikleri verilerini paylaştı. Buna göre; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,6, daire sayısı yüzde 37,0 ve yüz ölçüm yüzde 26,1'e yükseldi.

TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜN YÜZDE 72,8'İ BELEDİYELER TARAFINDAN VERİLDİ

2026 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüz ölçümün, yüzde 72,8'i belediyeler, yüzde 27,2'si ise diğer yetkili idareler tarafından verildi. 2026 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 30,9 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,8 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.