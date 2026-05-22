TÜİK, Ocak- Mart 2026 Yapı İzin İstatistikleri verilerini paylaştı. Buna göre; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,6, daire sayısı yüzde 37,0 ve yüz ölçüm yüzde 26,1'e yükseldi.
TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜN YÜZDE 72,8'İ BELEDİYELER TARAFINDAN VERİLDİ
2026 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüz ölçümün, yüzde 72,8'i belediyeler, yüzde 27,2'si ise diğer yetkili idareler tarafından verildi. 2026 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 30,9 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,8 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.
EN YÜKSEK YÜZ ÖLÇÜM PAYI İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU
Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 20,2, daire sayısı yüzde 37,1 ve yüz ölçüm yüzde 26,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2026 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 0,3 azalırken, daire sayısı yüzde 2,3 ve yüz ölçüm yüzde 2,7 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı birinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 6,2, daire sayısı yüzde 12,0 ve yüz ölçüm yüzde 4,5 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2026 yılı birinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 1,4 ve yüz ölçüm yüzde 5,6 azalırken daire sayısı aynı kaldı.