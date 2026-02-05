Yapı Kredi, 2025 yılında net faiz gelirini yüzde 91 artışla 144,6 milyar TL’ye yükselterek beklentileri karşılarken, net kârı 47,1 milyar TL ile piyasa tahminlerinin sınırlı altında gerçekleşti.

Bankanın toplam nakdi kredi hacmi 2025 yılında, bir önceki yıl sonuna göre yüzde 45 artışla 1,8 trilyon TL’ye yükseldi. Aynı dönemde aktif büyüklük yüzde 38 artarak 3,5 trilyon TL seviyesine ulaştı. Toplam müşteri mevduatı ise yıllık bazda yüzde 44 artışla 1,9 trilyon TL oldu. Yapı Kredi’nin sermaye yeterlilik rasyosu, yasal düzenlemelerin olumlu etkileri hariç tutulduğunda yüzde 14,8 olarak gerçekleşti.

ULUSLARARASI PİYASALARDA GÜÇLÜ FİNANSMAN PERFORMANSI

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, küresel ölçekte yaşanan zorluklara rağmen bankanın ulusal ve uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu koruduğunu belirtti. Erün, 2025 yılında gerçekleştirilen finansman işlemleriyle toplam 6,5 milyar dolar kaynak yaratıldığını ve finansman yapısının çeşitlendirildiğini ifade etti.

Yılın ilk yarısında 28 ülkeden 55 bankanın katılımıyla sağlanan 1,165 milyar dolarlık sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi, bankanın tarihindeki en yüksek katılımlı işlem oldu. Yılın ikinci yarısında ise 24 ülkeden 54 bankanın katılımıyla 1,274 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin edildi. Bu işlem, ilk kez 3 yıl vadeli bir dilimi içermesi açısından önemli bir kilometre taşı olarak öne çıktı.

Banka ayrıca mart ayında 500 milyon dolarlık eurobond, aralık ayında ise 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Söz konusu ihraçlara uluslararası piyasalardan yaklaşık üç kat talep geldi. 2026 yılının başında ise yatırımcı talebi doğrultusunda 250 milyon dolarlık ek ihraç yapıldı. Bu işlem, uluslararası sermaye piyasalarında ilk olma özelliği taşıdı.

DİJİTAL BANKACILIKTA MÜŞTERİ TABANI GENİŞLEDİ

Yapı Kredi, dijital bankacılık alanında da büyümesini sürdürdü. Bankanın dijital aktif müşteri sayısı 15,5 milyona ulaşırken, her 10 müşteriden 9’unun dijital kanalları kullandığı belirtildi. Yapı Kredi Mobil uygulaması, kullanıcı deneyimi ve kişiselleştirilmiş hizmet yapısıyla Türkiye’nin en beğenilen mobil bankacılık uygulamalarından biri olmaya devam etti.

Kurumsal müşterilere sunulan dijital hizmetler de genişletildi. Firmalar, Yapı Kredi Mobil üzerinden nakit akış yönetimi, ticari kredi işlemleri ve maaş ödemeleri dahil 1.000’in üzerinde işlem gerçekleştirebiliyor. Bankanın nakit yönetimi ürünü Yapı Kredi BANKO ise 2025’in ikinci yarısında devreye alınarak yaklaşık 17 bin firma tarafından kullanılmaya başlandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİNDE ULUSLARARASI BAŞARI

Yapı Kredi, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını da sürdürdü. Banka, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan emisyon azaltım hedefleri doğrultusunda öncelikli sektörlere yönelik dönüşüm planlarını 2025 yılında kamuoyuyla paylaştı.

CDP 2025 değerlendirmelerinde hem iklim değişikliği hem de su güvenliği kategorilerinde Global A Listesi’ne giren Yapı Kredi, TIME ve Statista tarafından hazırlanan “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri” listesinde de ilk 500 şirket arasında yer aldı. Bankanın sürdürülebilirlik platformu Yapı Kredi Step’in aktif üye sayısı ise 1,5 milyona ulaştı.