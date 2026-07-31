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Yapı Kredi tarafından yapılan açıklamaya göre devir süreci; Yapı Kredi Bankası'nın YKP'deki yüzde 12,65'lik doğrudan payı ile Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (YKY) elinde bulundurduğu yüzde 87,32 oranındaki payların AZ Holdings'e aktarılmasıyla gerçekleşecek. Diğer azınlık hissedarlarının payları da bu anlaşmaya dahil edilecek.

Satış işleminin yanı sıra iki dev kurum arasında dikkat çeken bir stratejik adım daha atıldı. Yapılan protokolle birlikte, Yapı Kredi ürünlerinin dağıtımı konusunda 15 yıl boyunca geçerli olacak münhasır (tek yetkili) bir işbirliği mekanizması hayata geçirildi.

ÖDEME PLANI VE FİNANSAL DETAYLAR

Toplamda 16,4 milyar TL'yi bulması öngörülen satışın ödeme takvimi; peşin bedeller, ertelenmiş ödemeler ve şirket performansına dayalı çeşitli ayarlamalardan oluşuyor. Sözleşmede yer alan finansal maddeler şu şekilde sıralandı:

Devir işleminin tamamlanmasıyla birlikte, YKP'nin kapanış tarihindeki performansı ve çeşitli kriterler göz önüne alınarak maksimum 13 milyar 977 milyon TL peşin olarak ödenecek.

Şirketin 2026 yılı performansı merkeze alınarak hesaplanacak ve 2027 yılında tahsil edilecek olan ek bedel için üst sınır 2 milyar 415 milyon TL olarak belirlendi.

Kapanış gününde YKP kasasındaki nakit ve nakit benzeri varlıklar için bir düzeltme yapılacak. Bu işlem için performansa dayalı olarak değişmekle birlikte maksimum 3 milyar 700 milyon TL'lik bir limit öngörüldü.