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Kaynak: Haber Merkezi

Singapur'da bir kişinin yapay zekayla hazırladığı sahte timsah görseli büyük bir paniğe yol açtı. Gölde yüzen bir timsahı gösteriyormuş gibi hazırlanan görüntünün gerçek olduğunun düşünülmesi üzerine yetkililer harekete geçti.

GÖL KAPATILDI, GÜNLERCE TİMSAH ARANDI

Yetkililer önlem amacıyla gölü kullanıma kapatırken kano ve diğer su sporları da iptal edildi. Ekipler botlarla gölde günlerce timsah aradı.

Yapılan incelemelerin ardından görüntünün gerçek olmadığı ve yapay zekayla oluşturulduğu anlaşıldı. Bunun üzerine polis, görseli hazırlayan kişinin izini sürdü.

10 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Şüpheli hakkında yalan bilgi yaydığı gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca yapay zeka sohbet geçmişini silerek delilleri kararttığı gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis talep edildi.

Böylece yapay zekayla hazırladığı sahte timsah görseli nedeniyle şüphelinin karşı karşıya kaldığı toplam ceza 10 yıla kadar hapis oldu.