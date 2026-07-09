Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Yapay zekayla üretildi, milyonlarca tıklama aldı... Ünlülerin ses ve görüntüsüyle 43 binden fazla içerik üretildi

Yapay zekayla üretildi, milyonlarca tıklama aldı... Ünlülerin ses ve görüntüsüyle 43 binden fazla içerik üretildi

Yapay zekanın ünlü isimlerin sesini ve görüntüsünü taklit ederek oluşturduğu içeriklerin sayısı hızla artıyor. Japonya'da yapılan araştırmada yalnızca üç aylık dönemde 43 binden fazla izinsiz video ve görsel tespit edildi.

Kaynak: AA
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Yapay zekayla üretildi, milyonlarca tıklama aldı... Ünlülerin ses ve görüntüsüyle 43 binden fazla içerik üretildi - Resim: 1

Japonya'da Haziran-Ağustos 2025 döneminde, Japon ünlüler ile seslendirme sanatçılarının ses ya da görüntülerinin izinsiz kullanıldığı, yapay zekayla üretilen 43 bini aşkın video ve görsel tespit edildi.

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Yapay zekayla üretildi, milyonlarca tıklama aldı... Ünlülerin ses ve görüntüsüyle 43 binden fazla içerik üretildi - Resim: 2

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Tanıtım Hakları Koruma Örgütü, sosyal medya platformlarındaki görüntüleri inceledi.

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Yapay zekayla üretildi, milyonlarca tıklama aldı... Ünlülerin ses ve görüntüsüyle 43 binden fazla içerik üretildi - Resim: 3

İnceleme sonucunda, Haziran-Ağustos 2025 döneminde, Japon ünlüler ile seslendirme sanatçılarının görüntü veya seslerinin izinsiz kullanıldığı, yapay zekayla oluşturulan 43 binden fazla görsel ve video tespit edildi.

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Yapay zekayla üretildi, milyonlarca tıklama aldı... Ünlülerin ses ve görüntüsüyle 43 binden fazla içerik üretildi - Resim: 4

Örgüt, yapay zekayla üretilen sahte içerikler dolayısıyla ünlülerin ve diğer hak sahiplerinin uğradığı ekonomik kaybın 12 milyon ila 28 milyon dolar olduğunu açıkladı.

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Yapay zekayla üretildi, milyonlarca tıklama aldı... Ünlülerin ses ve görüntüsüyle 43 binden fazla içerik üretildi - Resim: 5

Bu içeriklerin yaklaşık 335 milyon kez görüntülendiğini belirtildi.

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Yapay zekayla üretildi, milyonlarca tıklama aldı... Ünlülerin ses ve görüntüsüyle 43 binden fazla içerik üretildi - Resim: 6

YETKİLİLERDEN UYARI
Japonya Tanıtım Hakları Koruma Örgütü yetkilileri, izinsiz kullanılan yapay zekâ içeriklerinin beklenenden çok daha yaygın olduğuna dikkat çekti.

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Yapay zekayla üretildi, milyonlarca tıklama aldı... Ünlülerin ses ve görüntüsüyle 43 binden fazla içerik üretildi - Resim: 7

Örgütten bir yetkili, "İzinsiz kullanım şüphesi bulunan paylaşımların yaygınlığı son derece endişe verici. Bir sesin orijinaliyle eşleşip eşleşmediğini belirlemek özellikle zor olduğundan, tespit ettiğimiz vakalar muhtemelen buzdağının sadece görünen kısmıdır." ifadelerini kullandı.

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