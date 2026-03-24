Yapay zekayla milyonlarca sahte şarkı üretti: Botlarla milyonlarca dolar kazandı: Suçunu itiraf etti

ABD'de bir kişi, yapay zeka teknolojisiyle binlerce şarkı üretip bunları bot hesaplar üzerinden dinleterek dijital müzik platformlarını milyonlarca dolar dolandırdı.
Açılan davada suçunu itiraf etti.
Yapay zekâ teknolojileri hayatımızı birçok alanda kolaylaştırsa da, dijital dünyada yeni dolandırıcılık yöntemlerinin kapısını aralıyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri, geçtiğimiz günlerde ABD'de karara bağlanan bir dava ile gün yüzüne çıktı.
Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki Michael Smith, müzik dünyasını sarsan devasa bir dolandırıcılık operasyonunun merkezinde yer aldığını mahkemede itiraf etti. Yapay zekâyı bir suç ortağı gibi kullanan Smith, gerçek sanatçıların hak ettiği milyonlarca dolarlık telifi kendi hesabına aktarmayı başardı.
Kuzey Carolina'dan 52 yaşındaki Michael Smith, dijital müzik dünyasını daha önce görülmemiş bir ölçekte manipüle ederek milyonlarca dolarlık haksız kazanç sağladığını mahkemede itiraf etti. Smith'in kurduğu sistem, yapay zeka ve otomasyonun birleştiği devasa bir dolandırıcılık mekanizmasına dayanıyordu.
Dava, müzik sektöründe yapay zekA ile ilgili dolandırıcılığa karşı açılan ilk başarılı davalardan biri olma özelliğini taşıyor.
Sahte müziklerden sanatçıların ve uzmanların sık sık yakındığı biliniyor.