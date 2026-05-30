Dünyanın en fütüristik teknoloji laboratuvarları ile insanlığın en eski, en muhafazakâr kurumlarını aynı masaya oturtan şey, sanıldığı gibi bir "güç savaşı" değil. Aslında çok daha derin bir şey: Kusursuzluğun can sıkıntısı.

Bir tarafta OpenAI, Google ve Microsoft; diğer tarafta devletler, hukukçular ve nihayet Vatikan...

Bu hafta Papa Leo’nun yapay zekâ üzerine yaptığı açıklamalar dünya basınında geniş yer buldu. Papa; “dijital kölelik” ve “insanın bir veri noktasına indirgenmesi” gibi ifadelerle makinenin kalbine nişan alırken, aslında teolojik bir kaygıdan fazlasını dile getiriyordu.

Düne kadar Silikon Vadisi’nin kodlarında aranan gelecek, bugün Vatikan’ın koridorlarında yargılanıyor. Çünkü tehlike makinenin bizi köleleştirmesi değil; bizi kendisi gibi kusursuz ve pürüzsüz bir sıkıcılığa mahkûm etmesi.

Bu durum, sıradan bir teknoloji gündemi değil. Yapay zekâ tartışması ilk kez mühendislerin elinden çıkıp, insan ruhunun o dağınık, çelişkili sınırlarına dayandı.

Kusursuzluğun Estetik Hapishanesi

Bugüne kadar yapay zekayı hep bizi ikame edecek bir "tehdit" ya da yönetilmesi gereken bir "araç" olarak konuştuk. Bu ezberi bozmanın vakti geldi. Yapay zekanın asıl görünmeyen operasyonu, hayatın içindeki tüm pürüzleri yok etmesidir.

Şöyle bir bakın: Yapay zekâ müthiş bir verimlilikle çalışıyor. Yazılımda sıfır hata yapıyor, siber güvenlikte açıkları saniyeler içinde kapatıyor, tıp analizlerinde yanılmıyor. Bize kusursuz metinler yazıyor, pürüzsüz görseller üretiyor, tamamen optimize edilmiş şarkılar besteliyor.

İşte tam bu noktada insanlık, tarihin en büyük paradoksuyla karşı karşıya kalıyor:

Yapay zekâ bize o kadar steril, o kadar kusursuz bir dünya sunuyor ki; insan bu pürüzsüzlüğün içinde nefessiz kalıyor. Sanatın, edebiyatın ve felsefenin doğduğu o "insani kusur" dijital bir temizlikle yok ediliyor.

Çünkü yapay zekâ mantığın zirvesidir. Oysa insanı insan yapan şey, sadece mantığı değil, mantıksızlığıdır. Zaatıdır, çelişkileridir, olmayacak bir fikrin peşinde bilerek batma lüksüdür.

Hata Yapma Lüksünün Sonu

Farkında mısınız? Artık yanılmıyoruz. Algoritmalar önümüze sadece seveceğimiz şarkıları koyuyor, navigasyon bizi hiç kaybolmayacağımız yollardan götürüyor, yapay zekâ asistanları cümlelerimizi daha yazarken düzeltip "ortalama bir mükemmelliğe" ulaştırıyor.

Oysa insanlık tarihi, yapay zekanın asla yapmayacağı o büyük "hataların" ve "saçmalamaların" tarihidir.

Colomb, Hindistan’ı ararken dünyayı değiştiren bir hata yaptı ve Amerika’yı buldu.

Fleming, laboratuvarını dağınık bıraktığı, yani "hata yaptığı" için penisilini keşfetti.

En büyük aşk şiirleri rasyonel bir aklın değil, darmadağın olmuş bir kalbin çelişkilerinden doğdu.

Teknoloji, vadettiği her konforun bedelini insanın içindeki bir "kaosu" evcilleştirerek tahsil eder. Yapay zekâ bize pürüzsüz sonuçlar verirken, elimizden o yaratıcı yanılma payımızı, yani insanlığın en büyük laboratuvarını alıyor.

İnsan: En Güzel Çelişki

Papa’nın o teolojik çığlığı, "İnsan sadece veri değildir" derken tam olarak bu pürüzü savunuyordu.

İnsan, bir algoritmanın analiz edip standardize edebileceği bir davranış kümesi değildir. İnsan; sabah aldığı karardan akşam pişman olan, mantığı A derken kalbi B diye bağıran, rasyonel olarak çökmüş bir fikre sırf inandığı için hayatını adayan o muazzam tutarsızlıktır. Yapay zekâ işte bu tutarsızlığı anlamaz, onu "hata" olarak görür ve temizlemeye çalışır.

Yavaş yavaş, trajedileri ve sanatsal delilikleri olan bireyler olmaktan çıkıp, algoritmaların pürüzsüzleştirdiği birer veri setine dönüşüyoruz. Kendi ellerimizle yarattığımız bu dijital tapınakta, insan olmanın o kutsal "kusurunu" kurban ediyoruz.

Geleceğin Yeni Lüksü: Kusurlu Kalabilmek

Önümüzdeki yıllarda dünyanın en değerli insanı; yapay zekayı en kusursuz kullanan, en hatasız kodu yazdıran ya da sisteme en rasyonel metni ürettiren kişi olmayacak. Çünkü o "kusursuzluk" artık saniyeler içinde üretilen ucuz bir metaya dönüşecek.

Geleceğin aristokratları; her şeyin yapay olarak optimize edildiği bu çağda, kendi pürüzlerini koruyabilenler olacak. Saçmalama hakkını saklı tutanlar, bilerek kaybolmayı seçenler ve makinenin o steril doğrularına karşı kendi insani hatalarına sarılabilenler.

Çünkü her zihnin bir algoritma tarafından asiste edildiği, her şeyin "fazlasıyla doğru" olduğu bu yeni dünyada, en radikal eylem ve en büyük entelektüel direniş; kusurlu, öngörülemez ve tamamen tutarsız bir insan olarak kalabilmektir.