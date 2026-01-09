Yeniçağ Gazetesi
09 Ocak 2026 Cuma
İstanbul
E-Gazete
Yapay zekaya sorduk: Galatasaray - Fenerbahçe maçının kazananı ve senaryosu

Süper Kupa finalinde bir derbiye daha şahitlik edeceğiz. Galatasaray - Fenerbahçe finalinin senaryosunu bir de yapay zekaya sorduk.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yapay zekaya sorduk: Galatasaray - Fenerbahçe maçının kazananı ve senaryosu - Resim: 1

SÜPER KUPA FİNALİ

Yapay zekaya karşılaşmanın muhtemel 11'lerini verdik ve kupanın kazananını sorduk.

1 10
Yapay zekaya sorduk: Galatasaray - Fenerbahçe maçının kazananı ve senaryosu - Resim: 2

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak derbi maçında,

bakalım yapay zekaya göre Süper Kupa'yı hangi takım

müzesine götürecek? Maçta golleri hangi isimler atacak?

2 10
Yapay zekaya sorduk: Galatasaray - Fenerbahçe maçının kazananı ve senaryosu - Resim: 3

GOL | GALATASARAY 1-0 FENERBAHÇE

12. dakika | Mauro Icardi
Yunus Akgün sağdan içeri giriyor. Arka direğe kesilen top Icardi klasik bir dokunuşla ağlarda.

3 10
Yapay zekaya sorduk: Galatasaray - Fenerbahçe maçının kazananı ve senaryosu - Resim: 4

GOL | GALATASARAY 1-1 FENERBAHÇE

28. dakika | Marco Asensio
Kerem Aktürkoğlu’nun sol kanattan içeri çevirdiği top
Ceza sahası yayında tek kontrol, sert plase
Uğurcan uzanıyor ama yetişemiyor.

4 10
Yapay zekaya sorduk: Galatasaray - Fenerbahçe maçının kazananı ve senaryosu - Resim: 5

GOL | GALATASARAY 2-1 FENERBAHÇE

44. dakika | Leroy Sane
İlkay Gündoğan’dan milimetrik ara pası
Sane hızla içeri giriyor
Ederson’la karşı karşıya, soğukkanlı bitiriş

5 10
Yapay zekaya sorduk: Galatasaray - Fenerbahçe maçının kazananı ve senaryosu - Resim: 6

GOL | GALATASARAY 2-2 FENERBAHÇE

61. dakika | Jhon Duran
Asensio’nun kullandığı korner
Skriniar kafayla indiriyor
Durán altı pas içinde affetmiyor.

6 10
Yapay zekaya sorduk: Galatasaray - Fenerbahçe maçının kazananı ve senaryosu - Resim: 7

GOL | GALATASARAY 3-2 FENERBAHÇE

78. dakika | Barış Alper Yılmaz
Oyuna sonradan giren Eren Elmalı’nın bindirmesi
Ceza sahasında karambol
Barış Alper sert bir vuruşla fileleri buluyor.

7 10
Yapay zekaya sorduk: Galatasaray - Fenerbahçe maçının kazananı ve senaryosu - Resim: 8

GOL | GALATASARAY 3-3 FENERBAHÇE

90. dakika | Kerem Aktürkoğlu
Levent Mercan’ın sol çizgiden ortası
Kerem arka direkte bomboş
Volenin ardından Olimpiyat Stadı susuyor.

8 10
Yapay zekaya sorduk: Galatasaray - Fenerbahçe maçının kazananı ve senaryosu - Resim: 9

GOL | GALATASARAY 4-3 FENERBAHÇE

114. dakika | Yunus Akgün
Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruş
Barajın üzerinden klas bir vuruş
Ederson sadece izliyor.

9 10
Yapay zekaya sorduk: Galatasaray - Fenerbahçe maçının kazananı ve senaryosu - Resim: 10

Yapay zekaya göre, Süper Kupa'yı müzesine götüren takım Galatasaray oldu.

10 10
