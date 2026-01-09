Yapay zekaya sorduk: Galatasaray - Fenerbahçe maçının kazananı ve senaryosu

SÜPER KUPA FİNALİ
Yapay zekaya karşılaşmanın muhtemel 11'lerini verdik ve kupanın kazananını sorduk.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak derbi maçında,
bakalım yapay zekaya göre Süper Kupa'yı hangi takım
müzesine götürecek? Maçta golleri hangi isimler atacak?
GOL | GALATASARAY 1-0 FENERBAHÇE
12. dakika | Mauro Icardi
Yunus Akgün sağdan içeri giriyor. Arka direğe kesilen top Icardi klasik bir dokunuşla ağlarda.
GOL | GALATASARAY 1-1 FENERBAHÇE
28. dakika | Marco Asensio
Kerem Aktürkoğlu’nun sol kanattan içeri çevirdiği top
Ceza sahası yayında tek kontrol, sert plase
Uğurcan uzanıyor ama yetişemiyor.
GOL | GALATASARAY 2-1 FENERBAHÇE
44. dakika | Leroy Sane
İlkay Gündoğan’dan milimetrik ara pası
Sane hızla içeri giriyor
Ederson’la karşı karşıya, soğukkanlı bitiriş
GOL | GALATASARAY 2-2 FENERBAHÇE
61. dakika | Jhon Duran
Asensio’nun kullandığı korner
Skriniar kafayla indiriyor
Durán altı pas içinde affetmiyor.
GOL | GALATASARAY 3-2 FENERBAHÇE
78. dakika | Barış Alper Yılmaz
Oyuna sonradan giren Eren Elmalı’nın bindirmesi
Ceza sahasında karambol
Barış Alper sert bir vuruşla fileleri buluyor.
GOL | GALATASARAY 3-3 FENERBAHÇE
90. dakika | Kerem Aktürkoğlu
Levent Mercan’ın sol çizgiden ortası
Kerem arka direkte bomboş
Volenin ardından Olimpiyat Stadı susuyor.
GOL | GALATASARAY 4-3 FENERBAHÇE
114. dakika | Yunus Akgün
Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruş
Barajın üzerinden klas bir vuruş
Ederson sadece izliyor.
Yapay zekaya göre, Süper Kupa'yı müzesine götüren takım Galatasaray oldu.