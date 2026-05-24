Yapay zekaya sorduk: Fenerbahçe başkanı kim olacak? Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için heyecan sürüyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından yapılan resmi duyuruya göre, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı iki aşamalı bir takvimle gerçekleştirilecek. Kulüp tüzüğü gereği ilk belirlenen tarihte salt çoğunluk aranacak; bu çoğunluğun sağlanamaması halinde ise genel kurul, ikinci tarihte çoğunluk aranmaksızın toplanacak.