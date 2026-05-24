Yapay zekaya sorduk: Fenerbahçe başkanı kim olacak? Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi?

Fenerbahçe’de yaklaşan seçim öncesi başkanlık yarışı merak konusu olurken, yapay zeka destekli analizlerde Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasındaki olası yarış değerlendirildi. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için heyecan sürüyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından yapılan resmi duyuruya göre, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı iki aşamalı bir takvimle gerçekleştirilecek. Kulüp tüzüğü gereği ilk belirlenen tarihte salt çoğunluk aranacak; bu çoğunluğun sağlanamaması halinde ise genel kurul, ikinci tarihte çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

Açıklamaya göre sarı-lacivertli kulüpte Mayıs ayının son haftasında yapılması planlanan ilk toplantıda yeterli katılım (salt çoğunluk) sağlanamazsa, genel kurul 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak. Camianın ve kongre üyelerinin yoğun katılım göstermesi beklenen asıl seçimin, Haziran ayının ilk hafta sonuna kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sadettin Saran ise aday olmayacağını açıklamıştı. Öte yandan iki isim de yönetim listesini duyurmuştu.

HAKAN SAFİ'NİN LİSTESİ

Asil üyeler:Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan Yedek üyeler:Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ. yer aldı.

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM LİSTESİ

ASİL ÜYELER

Barış Göktürk

Mahmut Nedim Uslu

Nihat Özbağı

Mustafa Çağlar

Ahmet Önder Fırat

Cihan Kamer

Fatih Öztürk

Batuhan Özdemir

Tanju Kaya

Murat İman

Özgür Peker

Yusuf Buğra Tanık

Mehmet Aydın

Mehmet Selim Kosif

YEDEK ÜYELER

Fatih Aslan

Volkan Akan

Mustafa Aydın Acun

Barış Karagöz

Savaş Adalet

Demre İşcan

Yasemin Babayiğit

Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın yarışacağı seçimde yapay zekadan olası tahmin yapmasını istedik

YAPAY ZEKANIN TAHMİNİ

Fenerbahçe’de yapılacak başkanlık seçimi öncesi camiada hareketlilik sürerken, kamuoyunda en çok konuşulan isimler arasında Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yer alıyor.

Yapay zeka destekli analizlerde, seçim sonucunu belirleyecek en önemli faktörlerin camia desteği, ekonomik projeler, sportif başarı vaatleri ve taraftar psikolojisi olduğu öne çıkıyor.

Analize göre Aziz Yıldırım’ın en büyük avantajı, kulüp üzerindeki tarihi etkisi ve güçlü kongre bağlantıları. Daha önce uzun yıllar başkanlık yapan deneyimli ismin özellikle eski delegeler ve geleneksel yapı üzerinde ciddi bir etkisinin bulunduğu değerlendiriliyor.

Hakan Safi cephesinde ise modern yönetim anlayışı, finansal güç ve yeni projeler ön plana çıkıyor. İş dünyasındaki ağırlığıyla dikkat çeken Safi’nin özellikle değişim isteyen üyelerden destek alabileceği ifade ediliyor.

Yapay zeka analizine göre seçim yarışında duygusal bağlılık ve geçmiş başarılar kısa vadede Aziz Yıldırım’ı bir adım öne çıkarırken, genç seçmen ve yeni vizyon beklentisinin ise Hakan Safi’nin elini güçlendirebileceği belirtiliyor.

Ancak değerlendirmede, resmi adaylık süreci, yönetim listeleri, teknik direktör planlaması ve transfer projelerinin seçim dengelerini tamamen değiştirebileceği vurgulanıyor.

AZİZ YILDIRIM ÖNDE OLAN TARAF

Sonuç olarak yapay zeka, mevcut atmosferde Aziz Yıldırım’ın tecrübesi ve camia üzerindeki etkisi nedeniyle başkanlık yarışında bir adım önde olduğunu değerlendiriyor.

