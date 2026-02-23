Yapay zekâ teknolojilerinin insan sesini ve yüzünü saniyeler içinde kopyalayabildiği yeni dönemde Danimarka, dijital kimliğe yönelik dikkat çeken bir yasal hazırlıkla gündeme geldi. Ülkede hazırlanan yeni tasarı, her vatandaşa kendi yüzü, sesi ve biyometrik verileri üzerinde telif benzeri bir mülkiyet hakkı tanınmasını öngörüyor.

Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde yapay zekâ şirketleri dahil hiçbir kişi veya kurum, bireylerin dijital suretlerini izin almadan kullanamayacak. Böylece bir kişinin görüntüsünün, sesinin veya vücut verilerinin izinsiz biçimde çoğaltılması hukuki yaptırımlara konu olabilecek.

Küresel endişeler gündemde

Söz konusu adım, son yıllarda hızla yayılan deepfake teknolojileri nedeniyle artan küresel endişelerin gölgesinde atılıyor. Uzmanlar, gerçek kişilerin dijital kopyalarının dolandırıcılık, yanlış bilgi yayma ve siyasi manipülasyon gibi alanlarda kullanıldığını belirterek, bu tür düzenlemelerin giderek daha fazla ülkenin gündemine girebileceğine dikkat çekiyor.

Danimarka’nın hazırladığı tasarının yürürlüğe girmesi halinde, dijital kimlik ve yapay zekâ kullanımı konusunda uluslararası ölçekte emsal oluşturabileceği değerlendiriliyor.