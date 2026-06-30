2026 FIFA Dünya Kupası'nda Son 32 Turu heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
Yapay zekaya göre sıradaki maçlarda turu geçecek ülkeler belli oldu
2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda bu akşam ve gece oynanacak 3 kritik maç öncesi yapay zekadan dikkat çeken tahmin geldi. Güncel form, kadro kalitesi, maç önü verileri ve saha avantajı dikkate alındığında Norveç, Fransa ve Meksika bir adım önde görünüyor.Kaynak: Diğer
Yapay zeka destekli değerlendirmede; takımların grup aşamasındaki performansı, hücum gücü, savunma dengesi, yıldız oyuncu etkisi, maç önü analizleri ve güncel form durumları dikkate alındı.
Fildişi Sahili - Norveç | Tahmin: Norveç tur atlar
Saat 20.00'de oynanacak Fildişi Sahili - Norveç maçında yapay zekaya göre Norveç tur için bir adım önde.
Norveç'in en büyük kozu Erling Haaland olacak. Haaland'ın turnuvada gol formunu yakalaması ve dinlendirilmiş olması, Norveç'in hücum gücünü artırıyor. Reuters'a göre Norveç, kritik maç öncesi bazı yıldızlarını dinlendirerek bu karşılaşmaya daha hazır girmeyi hedefledi.
Fildişi Sahili ise fizik gücü ve hızlı hücumlarıyla tehlikeli bir takım. Ancak Norveç'in Odegaard-Haaland merkezli hücum planı, yapay zeka tahmininde belirleyici faktör oldu.
Yapay zeka tahmini: Norveç
Tahmini tur şansı: %55
Fransa - İsveç | Tahmin: Fransa tur atlar
Gece 00.00'da oynanacak Fransa - İsveç karşılaşmasında favori net şekilde Fransa olarak öne çıkıyor.
Fransa, grup aşamasında 10 gol atarak turnuvanın en üretken takımlarından biri oldu. Didier Deschamps'ın ekibi, hücum gücü ve kadro kalitesiyle İsveç karşısında avantajlı görünüyor. The Guardian'ın maç önü analizinde de Fransa'nın hücumdaki tehlike kapasitesini sürdürmek istediği vurgulandı.
İsveç ise fizik gücü yüksek, disiplinli ve geçiş oyunlarında etkili bir takım. Ancak kadro derinliği, yıldız kalitesi ve turnuva formu dikkate alındığında yapay zekaya göre Fransa'nın tur şansı daha yüksek.
Yapay zeka tahmini: Fransa
Tahmini tur şansı: %70
Meksika - Ekvador | Tahmin: Meksika tur atlar
Saat 04.00'te oynanacak Meksika - Ekvador maçında en dengeli eşleşmelerden biri sahne alacak.
Meksika, grup aşamasını 3 galibiyetle tamamlarken 6 gol attı ve kalesinde gol görmedi. Reuters'a göre teknik direktör Javier Aguirre, Ekvador karşısında “mükemmele yakın” oynamaları gerektiğini söyledi.
Ekvador ise yüksek pres gücü ve mücadeleci yapısıyla tehlikeli bir rakip. Ancak Meksika'nın savunma dengesi, ev sahibi avantajı ve grup aşamasındaki istikrarlı görüntüsü nedeniyle yapay zeka tahmini Meksika'dan yana.
Yapay zeka tahmini: Meksika
Tahmini tur şansı: %58
Yapay zekaya göre turu geçmesi beklenen takımlar
Fildişi Sahili - Norveç: Norveç
Fransa - İsveç: Fransa
Meksika - Ekvador: Meksika
Yapay zekaya göre gecenin en net favorisi Fransa olurken, en dengeli eşleşme Meksika - Ekvador maçı olarak öne çıkıyor.