Yapay zekaya göre sıradaki maçlarda turu geçecek ülkeler belli oldu

Norveç'in en büyük kozu Erling Haaland olacak. Haaland'ın turnuvada gol formunu yakalaması ve dinlendirilmiş olması, Norveç'in hücum gücünü artırıyor. Reuters'a göre Norveç, kritik maç öncesi bazı yıldızlarını dinlendirerek bu karşılaşmaya daha hazır girmeyi hedefledi.