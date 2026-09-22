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ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka sektörüne dönük sınırlama girişimlerine karşı harekete geçerek Space Force (ABD Uzay Kuvvetleri) modelini esas alan "AI Force" (Yapay Zeka Gücü) birimini hayata geçireceğini ilan etti. Truth Social platformu üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, teknolojinin Amerikan ekonomisinde ciddi bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu ve ülkenin Çin karşısındaki lider konumunu koruyacağını vurguladı.

YÜKSEK IQ'LU ÇAR GÖREV BAŞINA GEÇECEK

Askeri yapay zeka uygulamalarını ve savunma stratejilerini kapsayacağı öngörülen yeni oluşumun bütçe ile çalışma detayları henüz netleşmedi. Projenin sevk ve idaresi için "yüksek IQ sahibi bir yapay zeka çarı" atanacağını bildiren Trump, 2019'da kurduğu Uzay Kuvvetleri gibi bu yapının da stratejik bir güç olacağını kaydetti.

İSMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN ANKET BAŞLATILDI

Mevcut "artificial intelligence" (yapay zeka) ifadesinin teknolojinin kapasitesini tam olarak yansıtmadığını savunan Trump, takipçilerinin fikrini almak üzere bir anket başlattı. Anket kapsamında Superior Intelligence (Üstün Zeka), Extreme Intelligence (Aşırı Zeka) ve Supreme Intelligence (Süper Zeka) seçenekleri kamuoyunun beğenisine sunuldu.