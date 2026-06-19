Yapay zekânın pasaportu olur mu?

Yapay zekâyı uzun zamandır bir teknoloji yarışı olarak konuşuyoruz. Hangi model daha iyi cevap veriyor, hangisi daha hızlı kod yazıyor, hangisi daha iyi görsel üretiyor, hangisi karmaşık problemleri daha başarılı çözüyor?

Fakat son dönemde bu yarışın başka bir boyutu daha belirgin hâle gelmeye başladı. Artık mesele yalnızca yapay zekânın ne kadar geliştiği değil, bu teknolojiye kimin erişebileceği.

Bir başka ifadeyle, yapay zekânın da yavaş yavaş bir pasaportu oluşuyor.

Bu ifade ilk bakışta garip gelebilir. Sonuçta yapay zekâ sınır kapısından geçen bir yolcu değil. Elinde bavulu, cebinde kimliği, pasaport kontrolünde bekleyen bir varlık değil. Fakat gelişmiş yapay zekâ modelleri artık sıradan bir yazılım gibi görülmüyor. Bazı modeller siber güvenlikte, savunmada, kritik altyapılarda, finansal sistemlerde ve kamu hizmetlerinde doğrudan kullanılabilecek kadar güçlü hâle geliyor.

Bu güç arttıkça devletlerin bakışı da değişiyor.

Geçtiğimiz yıllarda yapay zekâ daha çok şirketlerin rekabet ettiği bir alan gibi görünüyordu. OpenAI, Google, Anthropic, Meta, Microsoft ve diğer teknoloji devleri yeni modellerini duyuruyor; kullanıcılar da hangisinin daha iyi olduğunu tartışıyordu. Bugün ise aynı modeller devletlerin, güvenlik kurumlarının, düzenleyicilerin ve uluslararası ittifakların masasına gelmiş durumda.

17 Haziran 2026’da Fransa’daki G7 görüşmeleri ve Paris’teki VivaTech etkinliği bu açıdan dikkat çekiciydi. Avrupa’da giderek güçlenen bir soru var: Eğer en gelişmiş yapay zekâ modelleri birkaç Amerikan şirketinin elindeyse, Avrupa kendi dijital geleceğini ne kadar kontrol edebilir?

Bu soru yalnızca Avrupa’nın sorusu değil. Aslında yapay zekâ çağında bütün ülkelerin önüne gelen yeni bir soru.

Çünkü yapay zekâ artık sadece bir uygulama değil. Yeni dönemin altyapısı. Nasıl elektrik, internet, uydu sistemleri, çipler ve bulut hizmetleri modern ekonominin damarları hâline geldiyse, yapay zekâ da karar destekten üretime, güvenlikten eğitime, sağlıktan kamu hizmetlerine kadar pek çok alanın görünmez motoru olmaya başladı.

Bu motorun nerede üretildiği, kim tarafından kontrol edildiği ve kimlere hangi şartlarla açıldığı artık stratejik bir mesele.

G7 gündeminde öne çıkan başlıklardan biri de “güvenilir ortaklar” yaklaşımı oldu. Bazı gelişmiş yapay zekâ araçlarına erişimin, sadece belirli ülkeler ve kurumlar için mümkün olması tartışılıyor. Özellikle siber güvenlik alanında kullanılan ileri modellerin herkese aynı şekilde açık olması riskli görülüyor. Çünkü aynı araç bir tarafta savunmayı güçlendirebilirken, diğer tarafta saldırı kapasitesini de artırabilir.

İşte bu noktada teknoloji bir ürün olmaktan çıkıyor, güven meselesine dönüşüyor.

Bir ülkeye gelişmiş yapay zekâ aracı verilecek mi?

O ülkenin veri güvenliği yeterli mi?

Hukuki altyapısı güçlü mü?

Kritik teknolojileri kötüye kullanmayacağına dair güven var mı?

Şirketleri, kurumları ve kamu yapısı bu teknolojiyi sorumlu şekilde kullanabilecek mi?

Bunlar artık diplomatik sorular hâline geliyor.

Eskiden ülkeler arasında savunma sanayii, enerji, nükleer teknoloji ya da istihbarat paylaşımı gibi konular stratejik güven üzerinden yürürdü. Şimdi yapay zekâ da aynı masaya doğru ilerliyor. Çünkü güçlü bir model yalnızca metin yazan bir araç değildir. Siber saldırıları analiz edebilir, zafiyetleri bulabilir, yazılım geliştirebilir, finansal kararları destekleyebilir, kamu hizmetlerini dönüştürebilir ve bazı durumlarda insan uzmanların saatlerce yapacağı işi dakikalara indirebilir.

Böyle bir teknolojinin kimlerle, hangi şartlarla paylaşılacağı doğal olarak tartışma konusu olur.

Fakat burada dikkatli olmak gerekiyor. Bu tartışmayı yalnızca “Amerika teknolojiyi paylaşmıyor, Avrupa kendi yolunu arıyor” basitliğine indirgersek meseleyi kaçırırız. Asıl mesele daha büyük. Dünya, yapay zekâ çağında yeni bir güven mimarisi kurmaya çalışıyor.

Bu mimaride ülkeler sadece ekonomik güçleriyle değil, teknolojiyi güvenilir kullanma kapasiteleriyle de değerlendirilecek.

Yani geleceğin dünyasında “güvenilir ülke” olmak yalnızca diplomatik ilişkilerle ölçülmeyecek. Veri güvenliği, siber güvenlik, hukuk sistemi, yapay zekâ düzenlemeleri, kurumsal kapasite, insan kaynağı ve teknoloji üretme becerisi de bu güvenin parçası olacak.

Yapay zekânın pasaportu derken kastettiğim şey tam olarak bu.

Gelecekte en gelişmiş modeller, en güçlü siber güvenlik araçları ve en kritik yapay zekâ altyapıları herkese aynı şekilde açılmayabilir. Bazı ülkeler bu teknolojilere daha kolay erişirken, bazıları daha sınırlı erişimle yetinmek zorunda kalabilir. Bazıları kuralların yazıldığı masada otururken, bazıları yalnızca yazılan kurallara uymaya çalışabilir.

Bu tabloyu sadece teknolojik rekabet olarak okumak eksik olur. Aslında karşımızda yeni bir güven mimarisi oluşuyor.

Eskiden bir ülkenin dünyadaki konumu; askeri gücü, ekonomik büyüklüğü, diplomatik ağı ve enerji kaynaklarıyla ölçülürdü. Bunlar hâlâ önemli. Fakat yapay zekâ çağında bu listeye başka ölçütler de ekleniyor: Verisini nasıl koruyor? Siber güvenliği ne kadar güçlü? Hukuki altyapısı ne kadar öngörülebilir? Teknolojiyi kötüye kullanmayacağına dair ne kadar güven veriyor? Kurumları bu kadar güçlü araçları sorumlu şekilde yönetebilecek olgunlukta mı?

Bunlar artık teknik sorular değil, uluslararası ilişkinin yeni dili.

Bu yüzden yapay zekâya erişim meselesi giderek bir tür dijital vize düzenine benzeyebilir. Herkes aynı kapıdan geçmek isteyecek ama herkes aynı hızda, aynı kolaylıkta ve aynı yetkiyle geçemeyecek. Kimi ülkeler “güvenilir ortak” olarak daha ileri araçlara erişebilecek, kimi ülkeler ise daha kontrollü ve sınırlı alanlarda kalacak.

Bu durum ilk bakışta soğuk ve mesafeli görünebilir. Fakat güçlü teknolojiler tarih boyunca hiçbir zaman tamamen sınırsız dolaşmadı. Nükleer teknoloji, ileri savunma sistemleri, uydu altyapıları, çip üretimi ve kritik siber güvenlik araçları her zaman güven, denetim ve ittifak ilişkileriyle birlikte ele alındı.

Şimdi yapay zekâ da aynı masaya doğru ilerliyor.

Çünkü gelişmiş bir yapay zekâ modeli yalnızca şiir yazan, kod tamamlayan ya da toplantı notu çıkaran bir araç değildir. Aynı zamanda karmaşık sistemleri analiz edebilir, siber zafiyetleri bulabilir, yazılım geliştirebilir, finansal kararları destekleyebilir, kamu hizmetlerini dönüştürebilir ve savunma alanında kritik karar süreçlerine etki edebilir.

Böyle bir gücün kimlerle, hangi şartlarla ve hangi güven çerçevesinde paylaşılacağı doğal olarak yeni dönemin en önemli tartışmalarından biri hâline geliyor.

Bu tartışmanın Türkiye açısından da önemli bir karşılığı var. Ancak meseleyi sadece “biz ne yapmalıyız?” listesine indirgemek istemiyorum. Çünkü asıl soru daha geniş: Yeni dünyanın dijital kapıları oluşurken, ülkeler kendilerini hangi kimlikle tanıtacak?

Bir ülke bu kapının önüne sadece tüketici olarak mı gelecek?

Teknolojiyi satın alan ama yönünü belirleyemeyen bir pazar olarak mı görülecek?

Yoksa veri güvenliği, insan kaynağı, yazılım üretimi, hukuki öngörülebilirlik ve kurumsal olgunluk açısından güvenilir bir ortak olarak mı konumlanacak?

Bu sorular sadece Türkiye’nin değil, yapay zekâ çağında kendi yerini arayan bütün ülkelerin önünde duruyor.

Çünkü gelecekte yapay zekâya erişim yalnızca kredi kartıyla alınan bir abonelik meselesi olmayabilir. Daha gelişmiş sistemlerde güven, uyum, veri koruma, siber kapasite ve uluslararası standartlara bağlılık belirleyici hâle gelebilir. Bir ülkenin teknolojiye erişim gücü, yalnızca ekonomik büyüklüğüyle değil, dünyaya verdiği güvenle de ölçülebilir.

Bu nedenle yapay zekâ çağında “güvenilir ülke” olmak yeni bir stratejik değer hâline geliyor.

Burada işin ilginç tarafı şu: Güven, sadece dışarıya verilen bir mesaj değildir. İçeride kurulan düzenin dışarıdan görünen yüzüdür. Bir ülkenin veriyi nasıl yönettiği, siber güvenliği ne kadar ciddiye aldığı, kurumlarının ne kadar öngörülebilir çalıştığı, teknolojiyi hangi etik ve hukuki sınırlarla ele aldığı zamanla bir itibara dönüşür.

Bu itibar, geleceğin teknoloji diplomasisinde görünmeyen ama çok etkili bir belge gibi çalışabilir.

Belki de dijital çağın pasaportu biraz böyle bir şey olacak.

Üzerinde ülkenin adı yazmayacak. Fotoğrafı olmayacak. Sınır kapısında mühür basılmayacak. Ama veri merkezlerinden hukuk sistemine, yazılım ekosisteminden siber güvenlik kapasitesine kadar pek çok unsur o pasaportun sayfalarını oluşturacak.

Güçlü sayfaları olan ülkeler daha rahat dolaşacak.

Sayfaları eksik olanlar ise her kapıda daha fazla soru ile karşılaşacak.

Elbette bu tablo karamsar okunmak zorunda değil. Tam tersine, yapay zekâ çağının önemli fırsatlarından biri de burada yatıyor. Güvenilirlik yalnızca büyük ekonomilerin tekelinde olan bir şey değildir. Küçük ya da orta ölçekli ülkeler de doğru kurumlar, güçlü insan kaynağı, şeffaf hukuk, iyi veri yönetimi ve sağlam teknoloji kültürüyle güvenilir ortaklar arasında yer bulabilir.

Bu yüzden mesele sadece kimin daha büyük model yaptığı değil. Kimin daha güvenilir bir teknoloji ekosistemi kurduğu da önemli.

Yapay zekâ dünyasında en büyük güçlerden biri, belki de güvenilir olmaktır.

Bugün G7’de konuşulanlar bu yüzden önemli. Orada tartışılan şey yalnızca bir şirketin modeline kimlerin erişeceği değil. Aslında yeni dünyanın teknoloji güvenliği dili şekilleniyor. Hangi ülkeler güvenilir ortak sayılacak? Hangi teknolojiler kontrollü paylaşılacak? Hangi standartlar aranacak? Hangi devletler bu oyunun kural koyucuları arasında yer alacak?

Bu soruların cevabı zamanla hepimizi etkileyecek.

Çünkü yapay zekâya erişim, önümüzdeki yıllarda sadece teknoloji şirketlerinin lisans sözleşmelerine bırakılmayacak kadar önemli hâle gelebilir. Bir noktadan sonra bu konu ticaretin, güvenliğin, diplomasinin ve hukukun ortak masasında tartışılacak.

Yapay zekânın pasaportu olur mu?

Belki bugün bu soru biraz mecaz gibi duruyor. Fakat dünyanın gidişatına bakınca, teknolojiye erişimin giderek daha fazla güven, ittifak, düzenleme ve kurumsal olgunluk üzerinden şekilleneceği görülüyor.

Gelecekte ülkelerin elindeki en önemli belgelerden biri, yalnızca diplomatik pasaportları olmayacak. Veri güvenliği, siber kapasite, hukuk düzeni, teknoloji üretimi ve kurumsal güvenilirlik de bir tür dijital pasaport işlevi görecek.

Bu pasaportu güçlü olan ülkeler, yeni dünyanın teknoloji masasında daha rahat yer bulacak. Zayıf olanlar ise başkalarının çizdiği rotalarda yol almaya çalışacak.

Yapay zekâ artık yalnızca makinelerin ne kadar akıllandığıyla ilgili değil. Ülkelerin ne kadar güvenilir, ne kadar hazırlıklı ve ne kadar sorumlu olduğuyla da ilgili.

Bu yüzden bugünün sorusu basit ama ağır:

Yapay zekânın pasaportu olur mu?

Olacak gibi görünüyor.

Ve o pasaportu şimdiden hazırlayanlar, geleceğin kapısından daha rahat geçecek.