Yapay zekanın öncü şirketinin başı belada: Kanlı kampüs baskınında rol oynadı

Florida eyaleti, yapay zeka devi OpenAI’ye karşı emsal teşkil edecek bir ceza soruşturması başlattı. Geçen yıl Florida Eyalet Üniversitesi’nde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamda, saldırganın ChatGPT’den "operasyonel tavsiyeler" aldığı iddiası ortaya atıldı.

Yapay Zeka Strateji mi Verdi? Florida’da Hukuk Savaşı Başladı

ABD’nin Florida eyaleti, teknoloji tarihinin en sarsıcı hukuki hamlelerinden birine imza atarak, OpenAI ve popüler sohbet botu ChatGPT hakkında resmi bir ceza soruşturması başlattı.

Geçtiğimiz yıl Florida Eyalet Üniversitesi kampüsünde düzenlenen ve kanlı bir bilançoyla sonuçlanan silahlı saldırı, bu kez yapay zekanın "suçtaki rolü" nedeniyle mercek altında. Eyalet yetkilileri, yapay zekanın sadece bilgi paylaşmakla kalmadığını, saldırgana katliamı planlaması için kritik stratejik destek sunduğundan şüpheleniyor.

"Ekranın Ucunda Bir İnsan Olsaydı Cinayetten Yargılardık"

Soruşturmanın kapsamını genişleten ve OpenAI’ye resmi celp gönderen Florida Başsavcısı James Uthmeier, Tampa’da düzenlenen bir etkinlikte tüyleri diken diken eden bir açıklama yaptı. Uthmeier, , “Eğer ekranın diğer ucunda bir insan olsaydı, onu cinayetle suçluyor olurduk” dedi.

Saldırıyı gerçekleştiren Phoenix Ikner’in ChatGPT ile "sürekli iletişim halinde" olduğunu vurgulayarak, botun saldırgana; hangi silahın kısa mesafede daha ölümcül olduğundan, mühimmat uyumuna ve hatta kampüste en yüksek öğrenci yoğunluğunun nerede bulunacağına dair detaylı analizler sunduğunu iddia etti.

OpenAI Savunmada: Bilgi Kamuya Açık, Suç Bizim Değil

Suçlamaların odağındaki OpenAI ise savunmasında "güvenlik" ve "kamuya açık bilgi" vurgusu yaptı. Şirket, ChatGPT’nin internette halihazırda bulunan bilgileri derleyerek sunduğunu ve kullanıcıyı şiddete teşvik etmediğini savundu.

OpenAI Sözcüsü Kate Waters, NBC News’e yaptığı açıklamada, “ChatGPT bu korkunç suçtan sorumlu değil. Bu olayda ChatGPT, internette kamuya açık kaynaklarda geniş biçimde bulunabilecek sorulara olgusal yanıtlar verdi ve yasa dışı ya da zararlı faaliyetleri teşvik etmedi” ifadelerini kullandı.

Devlerin Kavgası: OpenAI İki Ateş Arasında

Bu soruşturma, yapay zeka şirketlerinin "insanlık yararına" mı yoksa "ticari çıkarlara" mı hizmet ettiği tartışmasını da alevlendirdi. OpenAI, bir yandan Florida’daki bu ağır ceza soruşturmasıyla boğuşurken, diğer yandan Elon Musk’ın açtığı davanın baskısı altında.

Musk, şirketin kuruluş felsefesinden saptığını ve kâr amacı gütmeyen, güvenli bir yapıdan uzaklaşarak "kapalı ve ticari" bir modele dönüştüğünü savunuyor.

Neler Olmuştu?

Geçen yıl Nisan ayında ABD’nin Florida eyaletinde gerçekleşen saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, altı kişi yaralanmıştı. Hakkında birinci derece cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamaları bulunan Ikner suçlamaları reddederken, davanın ekim ayında görülmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
