Yapay zekâ üzerine konuşurken genelde hep aynı "romantik" ya da "distopik" sulara yelken açıyoruz: Meslekler elden mi gidiyor? Makineler bizi geçer mi? Çocuklar bu dünyada nasıl var olacak?

Ancak ufuk çizgisinde sessiz ama devasa bir fırtına yaklaşıyor: Elektrik.

Yanlış okumadınız. Bugün yapay zekâ dünyasının en büyük bariyeri artık sadece algoritmalar veya veri setleri değil; o algoritmaları koşturacak "yakıt", yani enerji. Biz ekranda saniyeler içinde beliren o pürüzsüz cevapları görüyoruz ama o cevabın arkasındaki devasa makine dairesini görmüyoruz.

Yapay Zekâ Sadece Bir Yazılım Değildir

Bir veri bilimci ya da yazılım mimarı için AI, şık bir kod bloğu veya optimize edilmiş bir model olabilir. Ancak fiziksel dünyada karşılığı; binlerce yüksek performanslı işlemci, cayır cayır yanan ekran kartları ve onları hayatta tutmaya çalışan devasa soğutma sistemleridir.

Siz bir görsel ürettiğinizde ya da canlı bir çeviri başlattığınızda, dünyanın bir ucundaki veri merkezinde endüstriyel bir çark dönmeye başlıyor. Eskiden veri merkezleri dijital kütüphaneler gibiydi; bilgiyi saklardı. Şimdi ise her biri küçük ölçekli birer enerji santraline dönüşmek zorunda.

Bugün teknoloji devlerinin en büyük korkusu yazılımcı bulamamak değil, bu sistemleri besleyecek istikrarlı enerji altyapısını kuramamak. Çünkü biliyoruz ki: Elektriği olmayan ülkenin yapay zekâ gücü de olmaz.

Yeni Çağın Stratejik Limanı: Veri Merkezleri

Yüzyıllarca güç petrolle, doğalgazla, ağır sanayiyle ölçüldü. Şimdi ise tablo değişiyor. Veri merkezi kapasitesi, artık bir ülkenin stratejik derinliğini belirliyor.

Mesele sadece "AI kullanıcısı" olmak değil, "AI operatörü" olabilmek. Eğer yapay zekâyı başkasının altyapısında, başkasının enerjisiyle çalıştırıyorsanız, teknolojik bağımsızlığınız sadece o platformun size sunduğu izin kadardır. Bu yüzden ABD, Çin ve Avrupa, milyarlarca doları sadece koda değil, o kodu soğutacak suya ve besleyecek elektriğe yatırıyor.

Dijital Çağın Görünmeyen Bacaları

Bu sistemler sadece tüketmiyor, aynı zamanda muazzam bir ısı üretiyor. Bugün veri merkezleri kuzey kutbuna yakın soğuk bölgelere, deniz altlarına kuruluyor. Dijital çağın "bacasız sanayi" olduğu koca bir yalandı; sadece dumanı görmüyoruz ama ısıyı ve tüketimi iliklerimize kadar hissediyoruz.

Peki, Türkiye bu tablonun neresinde?

Sadece "prompt" yazan, uygulama indiren bir son kullanıcı mı olacağız, yoksa bu devasa hesaplama gücünün altyapısını kuran, enerji politikasını buna göre şekillendiren bir oyun kurucu mu?

Yapay zekâ çağında ulusal güç; sadece yazılım bilmekten geçmiyor.

Enerji politikası,

Fiber altyapı hızı,

Ve o işlemcileri yerli kaynaklarla besleyebilme kabiliyeti...

Bunların her biri artık birer savunma sanayii meselesidir.

Teknolojinin Garaj Günleri Bitti

Teknolojinin o "bir garajda dünyayı değiştiren gençler" romantizmi artık geride kaldı. Bugün yapay zekâ; jeopolitik hesapların, dev enerji yatırımlarının ve sert bir küresel rekabetin tam göbeğinde.

Artık soru şu değil: "Kim daha zeki bir model geliştirdi?" Asıl soru: "Kim o modeli kesintisiz ve bağımsız şekilde çalıştırabilecek enerjiye sahip?"

Bu hafta bunu düşünelim istedim. Çünkü enerji yoksa, zekâ sadece bir potansiyel olarak kalır.