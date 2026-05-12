Veri merkezinin yakınında yaşayan mahalle sakinlerinin kaydettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, videolarda gece boyunca devam eden yoğun uğultu ve dev fan sesleri dikkat çekiyor.

Yüzlerce konutun hemen yanında faaliyet gösteren tesisin özellikle gece saatlerinde ciddi bir ses kirliliği oluşturduğu belirtiliyor. Bölge sakinleri, 24 saat çalışan soğutma sistemleri nedeniyle uyku problemleri yaşadıklarını ve yaşam kalitelerinin düştüğünü ifade ediyor.

Uzmanlara göre yapay zekâ teknolojilerinin hızla büyümesi, veri merkezlerine olan ihtiyacı artırırken enerji tüketimi kadar sürekli çalışan dev soğutma sistemlerinin yarattığı gürültü de yeni bir tartışma alanı oluşturuyor. Virginia’daki bazı mahallelerde yaşayanlar ise veri merkezlerinin konut bölgelerine bu kadar yakın kurulmasına tepki gösteriyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlenirken, kullanıcılar “geleceğin teknolojisinin bedelini mahalle sakinleri ödüyor” yorumları yapıyor.