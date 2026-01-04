Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca etkileşim alan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun gözaltına alındığını çağrıştıran görüntüler, yapay zekâ tehlikesini bir kez daha gündeme taşıdı.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, gerçek ile kurgu arasındaki sınırın giderek silindiğini belirterek, özellikle doğrulama yapılmadan paylaşılan içeriklerin ciddi bir manipülasyon riski taşıdığını vurguladı.
HABER SİTELERİ BU TUZAĞA DÜŞTÜ
Maduro’nun yapay zeka ile oluşturulan gözaltı görüntülerinin bazı haber sitelerince paylaşıldığını belirten Kırık, bu durumun insanları yanlış yönlendirdiği ve sosyal medyanın giderek dijital çöplüğe dönüştüğü gösterdiğini belirtti
MANİPULASYON RİSKİ ÇOK AÇIK
Yapay zeka teknolojisinin siyasi algı ve yönetim konusunda da toplumları yönlendirecek güce ulaştığını belirten Kırık, toplumların manipülasyonlara açık haline geldiğini açıkladı.