Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca etkileşim alan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun gözaltına alındığını çağrıştıran görüntüler, yapay zekâ tehlikesini bir kez daha gündeme taşıdı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, gerçek ile kurgu arasındaki sınırın giderek silindiğini belirterek, özellikle doğrulama yapılmadan paylaşılan içeriklerin ciddi bir manipülasyon riski taşıdığını vurguladı.

"Maduro'nun gözaltı görüntüsü" denilerek servis edilen yapay zeka tarafından üretilmiş görsel.

HABER SİTELERİ BU TUZAĞA DÜŞTÜ

Maduro’nun yapay zeka ile oluşturulan gözaltı görüntülerinin bazı haber sitelerince paylaşıldığını belirten Kırık, bu durumun insanları yanlış yönlendirdiği ve sosyal medyanın giderek dijital çöplüğe dönüştüğü gösterdiğini belirtti

Sosyal medyada milyonlarca etkileşim alan yapay zeka tarafından üretilmiş Maduro görseli.

MANİPULASYON RİSKİ ÇOK AÇIK

Yapay zeka teknolojisinin siyasi algı ve yönetim konusunda da toplumları yönlendirecek güce ulaştığını belirten Kırık, toplumların manipülasyonlara açık haline geldiğini açıkladı.