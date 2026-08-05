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Kaynak: AA

Çin, uzay teknolojilerinde yeni bir adım atarak yapay zeka teknolojisiyle donatılan iki hiperspektral görüntüleme uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.

Global Times gazetesinin haberine göre fırlatma, Çin’in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Haiyang kenti açıklarında yerel saatle 10.38’de gerçekleştirildi.

SMART DRAGON-3 ROKETİYLE GÖNDERİLDİ

“Dongfang Huiyan 01” ve “Dongfang Huiyan 02” isimli uydular, Smart Dragon-3 roketiyle uzaya taşındı. Uyduların planlanan yörüngelerine sorunsuz şekilde yerleştiği bildirildi.

22 FARKLI FREKANSTA ANALİZ YAPABİLECEK

Yapay zeka desteğiyle geliştirilen uydular, ışığı 22 farklı frekansta analiz edebilen gelişmiş sensörlerle donatıldı.

Bu teknoloji sayesinde uyduların;

Su kalitesini takip etmesi,

Bitki örtüsünü analiz etmesi,

Tarım ürünlerini izlemesi,

Maden yataklarını tespit etmesi

hedefleniyor.

GÜNLER SÜREN ANALİZLER DAKİKALARA İNECEK

Yeni nesil uyduların en önemli özelliklerinden biri ise yörüngede elde edilen verileri yapay zeka desteğiyle anlık olarak işleyebilmesi.

Bu sayede daha önce günler süren veri analiz süreçlerinin dakikalar içinde tamamlanabileceği belirtiliyor.

ÖZBEKİSTAN VE ENDONEZYA’DAN ORTAK KATKI

Öte yandan “Semerkant-2028” ve “Lampung-1” isimleriyle de anılan uyduların geliştirilme sürecinde Özbekistan ve Endonezya’dan ortakların da katkı sağladığı aktarıldı.

Çin’in yeni uydu projesi, yapay zeka destekli uzaktan algılama teknolojilerinde uluslararası iş birliklerinin de arttığını gösteriyor.