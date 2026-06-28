Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Yapay zekâlı sokak lambaları geliyor: Hem elektrik üretiyor hem para kazandırıyor

Yapay zekâlı sokak lambaları geliyor: Hem elektrik üretiyor hem para kazandırıyor

Güneş enerjisiyle çalışan, elektrik şebekesine ihtiyaç duymayan yapay zekâ destekli sokak lambaları, yalnızca aydınlatma sağlamıyor. Nvidia tabanlı sistemlerle yapay zekâ hizmeti sunarak belediyelere gelir kazandıran akıllı direkler, geleceğin şehir altyapısına yön vermeye hazırlanıyor.

Kaynak: Diğer
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Yapay zekâlı sokak lambaları geliyor: Hem elektrik üretiyor hem para kazandırıyor - Resim: 1

Şehirlerde yaygın olarak kullanılan sokak lambaları, belediyelerin elektrik giderlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yeni geliştirilen güneş enerjili akıllı direkler ise gün boyunca ürettikleri elektriği bataryalarında depolayarak gece boyunca aydınlatma sağlıyor. Böylece elektrik şebekesine ihtiyaç duymadan çalışabiliyor.

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Yapay zekâlı sokak lambaları geliyor: Hem elektrik üretiyor hem para kazandırıyor - Resim: 2

Yapay zekâ ile gelir elde ediyor
Direklerin en dikkat çekici özelliği ise içlerinde bulunan Nvidia Orin tabanlı yapay zekâ sistemi. Yaklaşık 25 watt enerji tüketen bu sistem, yapay zekâ çıkarım hizmetleri sunarak yılda 2 bin ila 4 bin 500 dolar arasında gelir sağlayabiliyor. Doğal hava akışıyla soğutulan sistem, ek enerji tüketimine de ihtiyaç duymuyor.

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Yapay zekâlı sokak lambaları geliyor: Hem elektrik üretiyor hem para kazandırıyor - Resim: 3

Hareket algılıyor, gereksiz enerji harcamıyor
Wi-Fi ve 4G/5G bağlantı desteğine sahip direklerde LiFePO4 (LFP) bataryalar kullanılıyor. Hareket veya insan algılanmadığında LED aydınlatma otomatik olarak yüzde 10-20 seviyesine düşerek enerji tasarrufu sağlıyor. Üretilen elektrik ise gün boyu aydınlatma, iletişim ve yapay zekâ işlemlerini karşılıyor.

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Yapay zekâlı sokak lambaları geliyor: Hem elektrik üretiyor hem para kazandırıyor - Resim: 4

Kameradan gelen görüntüyü kendi içinde işliyor
Akıllı direkler üzerindeki kamera ve sensörlerden gelen görüntüler doğrudan veri merkezine gönderilmiyor. Yapay zekâ sistemi görüntüleri kendi içinde analiz ederek yalnızca gerekli verileri merkeze iletiyor. Böylece hem veri trafiği azalıyor hem de güvenlik ve işlem maliyetleri düşüyor.

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Yapay zekâlı sokak lambaları geliyor: Hem elektrik üretiyor hem para kazandırıyor - Resim: 5

Yaklaşık 10 bin dolar değerindeki iLamp sistemi, 80'den fazla farklı modülle kullanılabiliyor. Plaka tanıma, hava kalitesi ölçümü, trafik analizi, silah sesi tespiti, drone şarj istasyonu ve elektrikli araç şarjı gibi pek çok özellik tek bir direğe entegre edilebiliyor. İstenildiğinde yeni modüller de sisteme eklenebiliyor.

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Yapay zekâlı sokak lambaları geliyor: Hem elektrik üretiyor hem para kazandırıyor - Resim: 6

İlk büyük proje Nijerya'da hayata geçiyor
Şirket, Nijerya'da şebekeden bağımsız 50 bin akıllı direk kurmaya hazırlanıyor. Oluşturulacak yapay zekâ işlem kapasitesinin büyük teknoloji şirketlerine kiralanması hedeflenirken, direklerde bulunan işlemciler hırsızlığa karşı özel koruma sistemiyle donatılıyor. Çalınmaya çalışıldığında işlemci kendini devre dışı bırakarak kullanılamaz hale geliyor.

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