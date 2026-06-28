Yapay zekâlı sokak lambaları geliyor: Hem elektrik üretiyor hem para kazandırıyor

Kameradan gelen görüntüyü kendi içinde işliyor

Akıllı direkler üzerindeki kamera ve sensörlerden gelen görüntüler doğrudan veri merkezine gönderilmiyor. Yapay zekâ sistemi görüntüleri kendi içinde analiz ederek yalnızca gerekli verileri merkeze iletiyor. Böylece hem veri trafiği azalıyor hem de güvenlik ve işlem maliyetleri düşüyor.