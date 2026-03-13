İngiltere’de gerçekleştirilen bir araştırma, yapay zeka destekli oyuncakların çocuklarla iletişim kurarken duygusal sinyalleri yanlış yorumlayabildiğini gösterdi.

Araştırmacılar, bu tür oyuncakların bazen çocuklara uygun olmayan tepkiler verebildiğini belirtti.

ÇOCUKLARLA İLETİŞİMDE ZORLANIYOR

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, 3-5 yaş arasındaki çocukların yapay zeka tabanlı sohbet robotuyla çalışan “Gabbo” adlı interaktif peluş oyuncakla etkileşimini inceledi. Çalışmada, oyuncağın çocukları konuşmaya ve oyun oynamaya teşvik etmek amacıyla tasarlanmasına rağmen iletişimde çeşitli sorunlar yaşadığı tespit edildi.

Yaklaşık bir yıl süren gözlemler sırasında oyuncağın çocukların sözünü kestiğini fark etmeden konuşmaya devam ettiği, yetişkin ve çocuk sesini ayırt edemediği ve bazı duygusal ifadeleri yanlış yorumladığı belirlendi.

GARİP VE UYGUNSUZ YANITLAR VERDİ

Araştırmada dikkat çeken örneklerden biri, 5 yaşındaki bir çocuğun “Seni seviyorum” sözlerine oyuncağın verdiği mekanik yanıt oldu. Oyuncak bu ifadeye, yönergeleri hatırlatan resmi bir mesajla karşılık verdi.

Benzer şekilde, 3 yaşındaki bir çocuğun “Üzgünüm” demesi üzerine oyuncağın durumu yanlış anlayarak eğlenceye devam etmeyi öneren bir cevap verdiği kaydedildi. Bilim insanları, bu tür tepkilerin çocuğa duygularının önemsenmediği mesajını verebileceğini ifade etti.

UZMANLARDAN “PSİKOLOJİK GÜVENLİK” UYARISI

Araştırmanın yazarlarından Dr. Emily Goodacre, yapay zeka destekli oyuncakların duyguları yanlış yorumlayabileceğini ve uygun olmayan tepkiler verebileceğini belirtti. Goodacre, bu durumun çocuğun ne oyuncağın sunduğu rahatlıktan ne de yetişkin desteğinden yararlanamamasına yol açabileceğini söyledi.

Araştırmada yer alan Profesör Jenny Gibson ise geçmişte oyuncakların fiziksel güvenliğine odaklanıldığını, ancak artık çocukların psikolojik güvenliğinin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

ÜRETİCİ FİRMADAN AÇIKLAMA

Gabbo’nun üreticisi Curio şirketi ise yaptığı açıklamada, yapay zekanın çocuklara yönelik ürünlerde kullanılmasının büyük sorumluluk gerektirdiğini belirtti. Şirket, ürünlerinin ebeveyn izni, şeffaflık ve kontrol ilkeleri doğrultusunda geliştirildiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, çocukların yapay zeka destekli oyuncaklarla etkileşimine yönelik araştırmaların şirket için öncelikli konular arasında yer aldığı kaydedildi.