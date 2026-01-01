Dünyada en çok kullanılan yapay zeka uygulamalarından biri olan ChatGPT’yi geliştiren şirket OpenAI, daha önce yaptığı bir açıklamasında Apple’ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive ile ortaklık kurduklarını açıklamıştı.

Bloomberg’de mayıs ayında çıkan haberde OpenAI’ın Jony Ive’ın kurucu ortağı olduğu yapay zeka girişimini 6,5 milyar dolarlık hisse senedi karşılığı satın alacağı belirtildi.

Dev şirket yaptığı açıklamada “io” adı altında yapay zekada devrim yaratacak bir ürün geliştireceklerini duyurmuştu. Ancak yapılan duyuru sonrasında söylentiler dışında söz konusu ürün hakkında net bir bilgi gelmedi.

Sosyal medyada gündem olan bir sızıntı yeni ürün hakkındaki beklentileri artırabilir. Sosyal medyada "Smart Pikachu" adıyla paylaşımlar yapan hesaptan sızan iddialar doğru çıkarsa yeni ortaklık daha önce hiç görülmemiş bir ürünle teknoloji dünyasını sarsabilir.

Söz konusu paylaşıma göre, projenin kod adı “Gumdrop” olarak belirlendi. Ürünün ne olacağı belirsizliği korurken bunun bir kalem ya da taşınabilir bir ses cihazı olabileceği belirtiliyor.

Ortaya çıkan sızıntılara göre proje, büyük olasılıkla iPhone ve son Pixel telefonların üretimini yapan Foxconn tarafından üretilebilecek. Şirketin cihazın üretimi için Çin’i istemediği ve Vietnam’a öncelik verdiği de belirtilmiş.

Yeni cihaz konusunda başka sızıntı bulunmazken yeni detayların önümüzdeki dönemde ortaya çıkması bekleniyor.