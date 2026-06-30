Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yapay zekalı dolandırıcılık alarmı: Kayıp 68 milyar doları buldu

Yapay zekalı dolandırıcılık alarmı: Kayıp 68 milyar doları buldu

ABD'de yapılan araştırma, yapay zeka ve "deepfake" teknolojilerinin dolandırıcılıkta giderek daha fazla kullanıldığını ortaya koydu. Geçen yıl yaşanan dolandırıcılıkların yüzde 12'sinde yapay zeka kullanılırken, toplam maddi kaybın 68 milyar dolara ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Diğer
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Yapay zekalı dolandırıcılık alarmı: Kayıp 68 milyar doları buldu - Resim: 1

ABD'de Gallup ile Stop Scams Alliance ortaklığında gerçekleştirilen araştırma, yapay zeka destekli dolandırıcılıkların ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

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Yapay zekalı dolandırıcılık alarmı: Kayıp 68 milyar doları buldu - Resim: 2

Ocak ve şubat aylarında 5 bin 173 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, geçen yıl ABD'de başarılı dolandırıcılık vakalarının yüzde 12'sinde yapay zeka ve "deepfake" teknolojileri kullanıldı.

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Yapay zekalı dolandırıcılık alarmı: Kayıp 68 milyar doları buldu - Resim: 3

15 milyon kişi dolandırıldı
Araştırmaya göre, ABD'deki yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 6'sına karşılık gelen 15 milyon kişi, geçen yıl en az bir kez dolandırıcılığın mağduru oldu.

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Yapay zekalı dolandırıcılık alarmı: Kayıp 68 milyar doları buldu - Resim: 4

Uzmanlar, yapay zekanın kullanımını tespit etmenin zorluğu nedeniyle gerçek rakamların açıklanan verilerin üzerinde olabileceğine dikkat çekti.

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Yapay zekalı dolandırıcılık alarmı: Kayıp 68 milyar doları buldu - Resim: 5

Kayıp 68 milyar dolara ulaştı
Stop Scams Alliance Kurucusu ve Üst Yöneticisi Ken Westbrook, dolandırıcıların organize suç örgütleri gibi hareket ettiğini ve teknolojiyi kitlesel saldırılar için kullandığını söyledi.

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Yapay zekalı dolandırıcılık alarmı: Kayıp 68 milyar doları buldu - Resim: 6

Westbrook, ABD'de dolandırıcılık nedeniyle geçen yıl oluşan toplam maddi zararın 68 milyar dolara ulaştığını belirterek, bu rakamın küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük bir hava yolu şirketinin yıllık gelirine denk olduğunu ifade etti.

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Yapay zekalı dolandırıcılık alarmı: Kayıp 68 milyar doları buldu - Resim: 7

Psikolojik etkisi daha ağır
Araştırmaya katılan mağdurların yüzde 75'i, dolandırıcılığın maddi kayıpların ötesinde ruh sağlıklarını da olumsuz etkilediğini belirtti.

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Yapay zekalı dolandırıcılık alarmı: Kayıp 68 milyar doları buldu - Resim: 8

Araştırmada ayrıca her dört Amerikalıdan birinin yaşamının bir döneminde dolandırıldığını ifade ettiği, en yaygın yöntemin ise yüzde 40 ile sahte internet siteleri olduğu kaydedildi. Telefon, kısa mesaj ve e-posta da dolandırıcılık girişimlerinde en sık kullanılan yöntemler arasında yer aldı.

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