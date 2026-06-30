Yapay zekalı dolandırıcılık alarmı: Kayıp 68 milyar doları buldu

Araştırmada ayrıca her dört Amerikalıdan birinin yaşamının bir döneminde dolandırıldığını ifade ettiği, en yaygın yöntemin ise yüzde 40 ile sahte internet siteleri olduğu kaydedildi. Telefon, kısa mesaj ve e-posta da dolandırıcılık girişimlerinde en sık kullanılan yöntemler arasında yer aldı.