ABD'de Gallup ile Stop Scams Alliance ortaklığında gerçekleştirilen araştırma, yapay zeka destekli dolandırıcılıkların ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.
Yapay zekalı dolandırıcılık alarmı: Kayıp 68 milyar doları buldu
ABD'de yapılan araştırma, yapay zeka ve "deepfake" teknolojilerinin dolandırıcılıkta giderek daha fazla kullanıldığını ortaya koydu. Geçen yıl yaşanan dolandırıcılıkların yüzde 12'sinde yapay zeka kullanılırken, toplam maddi kaybın 68 milyar dolara ulaştığı açıklandı.Kaynak: Diğer
Ocak ve şubat aylarında 5 bin 173 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, geçen yıl ABD'de başarılı dolandırıcılık vakalarının yüzde 12'sinde yapay zeka ve "deepfake" teknolojileri kullanıldı.
15 milyon kişi dolandırıldı
Araştırmaya göre, ABD'deki yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 6'sına karşılık gelen 15 milyon kişi, geçen yıl en az bir kez dolandırıcılığın mağduru oldu.
Uzmanlar, yapay zekanın kullanımını tespit etmenin zorluğu nedeniyle gerçek rakamların açıklanan verilerin üzerinde olabileceğine dikkat çekti.
Kayıp 68 milyar dolara ulaştı
Stop Scams Alliance Kurucusu ve Üst Yöneticisi Ken Westbrook, dolandırıcıların organize suç örgütleri gibi hareket ettiğini ve teknolojiyi kitlesel saldırılar için kullandığını söyledi.
Westbrook, ABD'de dolandırıcılık nedeniyle geçen yıl oluşan toplam maddi zararın 68 milyar dolara ulaştığını belirterek, bu rakamın küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük bir hava yolu şirketinin yıllık gelirine denk olduğunu ifade etti.
Psikolojik etkisi daha ağır
Araştırmaya katılan mağdurların yüzde 75'i, dolandırıcılığın maddi kayıpların ötesinde ruh sağlıklarını da olumsuz etkilediğini belirtti.
Araştırmada ayrıca her dört Amerikalıdan birinin yaşamının bir döneminde dolandırıldığını ifade ettiği, en yaygın yöntemin ise yüzde 40 ile sahte internet siteleri olduğu kaydedildi. Telefon, kısa mesaj ve e-posta da dolandırıcılık girişimlerinde en sık kullanılan yöntemler arasında yer aldı.