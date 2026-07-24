Yapay zekâ destekli ilaç keşif platformu Insilico Medicine, tıp dünyasında çığır açacak yeni bir gelişmeye imza attı. Şirket, kronik ve nöropatik ağrıların tedavisinde kullanılmak üzere PandaOmics isimli yapay zekâ yazılımıyla daha önce ağrıyla ilişkilendirilmemiş yeni bir biyolojik mekanizma tespit etti. Bu hedefe yönelik geliştirilen ISM9528 isimli molekül, mevcut tedavilerin yarattığı yan etkileri ortadan kaldırmayı vaat ediyor.

PANDAOMICS VE CHEMISTRY42 İŞ BİRLİĞİYLE TASARLANDI

"Target Z" olarak adlandırılan yeni biyolojik hedef, yapay zekanın genomik veriler, protein analizleri ve akademik yayınları kapsamlı biçimde taramasıyla ortaya çıkarıldı. Hedefin doğrulanmasının ardından şirketin Chemistry42 adlı üretken yapay zekâ platformu devreye girerek söz konusu mekanizmaya en uygun molekül yapısını tasarladı. Ağızdan alınabilen ve kan-beyin bariyerini rahatlıkla geçebilen ISM9528, insan ve yapay zekâ iş birliğinin en somut örneklerinden biri oldu.

KLİNİK ÖNCESİ DENEYLERDE MORFİNİ GERİDE BIRAKTI

Hayvan modelleri üzerinde gerçekleştirilen klinik öncesi testlerde ISM9528; nöropatik ağrı ve ameliyat sonrası gelişen akut ağrılarda yüksek başarı sergiledi. Doz artışına paralel olarak etkisi yükselen ilaç adayı, günümüzde yaygın olarak kullanılan morfin ve pregabalin gibi standart etken maddelerle kıyaslandığında eş değer ve yer yer daha üstün performans gösterdi.

OPIOID BAĞIMLILIĞINA BAĞIMSIZ VE GÜVENLİ ALTERNATİF

Geleneksel ağrı kesicilerin neden olduğu bağımlılık riski ile mide-bağırsak yan etkilerini taşımayan aday ilacın, yapılan testlerde oldukça güvenli bir profil çizdiği kaydedildi. Şirket, yapay zekâ ile geliştirilen ISM9528’i 2027 yılında insanlar üzerindeki klinik deney aşamasına taşımayı hedefliyor. Çalışmanın başarılı tamamlanması halinde, opioid bağımlılığı yaratmayan yeni nesil bir tedavi modeli tıp dünyasına kazandırılmış olacak.