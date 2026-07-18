Yapay zekadan Dünya Kupası tahmini: Şampiyonu ve üçüncüyü açıkladı

Futbolseverleri büyüleyecek final senaryosu Yapay zekâya göre final adeta satranç maçı gibi başlayacak. İspanya; topa sahip olma oranı, pas organizasyonları ve orta saha baskısıyla oyunu kontrol etmeye çalışacak. Arjantin ise daha direkt hücumlarla, hızlı geçiş oyunuyla ve bireysel yeteneklerini kullanarak sonuca gitmeye çalışacak. İlk yarının dengede geçmesi beklenirken, ikinci devrede iki takım da risk almaya başlayacak.