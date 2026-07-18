Dünya Kupası'nda son perde
2026 FIFA Dünya Kupası'nda artık kupanın sahibi belli oluyor. 19 Temmuz'da önce Fransa ile İngiltere üçüncülük için karşı karşıya gelecek, ardından futbol dünyasının merakla beklediği İspanya-Arjantin finali oynanacak. Turnuvanın son iki maçına saatler kala yapay zekâ destekli simülasyonlar dikkat çekici tahminler ortaya koydu.
Yapay zekadan Dünya Kupası tahmini: Şampiyonu ve üçüncüyü açıkladı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda gözler son iki maça çevrilirken, yapay zekâ Fransa-İngiltere üçüncülük mücadelesi ile İspanya-Arjantin finalini simüle etti. İşte maç maç senaryo, öne çıkan yıldızlar ve tahmin edilen sonuçlar...Kaynak: Diğer
Dünya Kupası'nda son perde
Üçüncülük maçında prestij savaşı
Fransa ile İngiltere, yarı finalde yaşadıkları hayal kırıklığını bronz madalyayla telafi etmek istiyor. Fransa, İspanya'ya 2-0 kaybederken; İngiltere ise Arjantin'e 2-1 mağlup olarak finale çıkma şansını kaçırdı. Her iki ekip de turnuvaya galibiyetle veda etmeyi hedefliyor.
Yapay zekâya göre Fransa - İngiltere senaryosu
Simülasyona göre karşılaşma yüksek tempoyla başlıyor. Fransa topa daha fazla sahip olan taraf olurken, İngiltere geçiş hücumlarıyla etkili olmaya çalışıyor. İlk yarıda dengeli geçen mücadelede iki takım da önemli fırsatlar yakalıyor ancak savunmalar ön plana çıkıyor.
İkinci yarıda ise oyunun temposu yükseliyor. İngiltere'nin özellikle hızlı kanat organizasyonları ve duran toplardaki etkinliği maçın kırılma anlarını oluşturuyor.
Üçüncülük maçının tahmini sonucu
Yapay zekânın binlerce farklı senaryoyu değerlendirdiği simülasyonda İngiltere, kritik dakikalarda bulduğu golle Fransa'yı mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamlıyor.
Tahmini skor:
Fransa 1-2 İngiltere 🇬🇧
Bu tahmin, çeşitli analiz platformlarının İngiltere ile Fransa arasındaki mücadelenin dengeli geçeceği yönündeki beklentileriyle de örtüşüyor.
Futbolseverleri büyüleyecek final senaryosu Yapay zekâya göre final adeta satranç maçı gibi başlayacak. İspanya; topa sahip olma oranı, pas organizasyonları ve orta saha baskısıyla oyunu kontrol etmeye çalışacak. Arjantin ise daha direkt hücumlarla, hızlı geçiş oyunuyla ve bireysel yeteneklerini kullanarak sonuca gitmeye çalışacak. İlk yarının dengede geçmesi beklenirken, ikinci devrede iki takım da risk almaya başlayacak.
Yıldızlar sahneye çıkıyor
Simülasyonda maçın kaderini bireysel performanslar belirliyor.
İspanya'nın genç yıldızları hücumda etkili olurken, Arjantin tecrübesiyle öne çıkıyor. Final boyunca kalecilerin kritik kurtarışları, duran toplar ve geçiş hücumları maçın sonucunu doğrudan etkileyen faktörler arasında gösteriliyor.
Uzman analizlerinde de İspanya'nın organize oyunu ile Arjantin'in deneyimli kadrosu arasındaki mücadele finalin en dikkat çekici yönü olarak öne çıkıyor.
Yapay zekâ şampiyonu açıkladı
Binlerce olasılığı değerlendiren simülasyona göre kupayı kaldıracak takım Arjantin oluyor.
Tahmine göre Arjantin, ikinci yarıda bulduğu kritik golle avantajı ele geçiriyor ve kupaya uzanıyor.
Tahmini skor:
İspanya 1-2 Arjantin
Turnuvanın son sıralaması
Yapay zekâ simülasyonuna göre Dünya Kupası şu şekilde tamamlanıyor:
Şampiyon: Arjantin
İkinci: İspanya
Üçüncü: İngiltere
Dördüncü: Fransa