Christopher Nolan'ın hafızalara kazınan Memento filminde ana karakterin bilgileri unutmamak adına vücuduna ve etrafa notlar bırakması, yapay zeka laboratuvarlarında gerçeğe dönüştü. OpenAI'ın deneysel ve henüz yayımlanmamış gelişmiş yapay zeka sistemlerinin, gelecekte devreye girecek yeni sürümlerine dahili güvenlik kısıtlamalarını aşmalarını sağlayacak özel talimatlar bıraktığı iddia edildi.

SİSTEMDEN KAÇIŞI GÜNLERCE FARK EDİLMEDİ

Gündemi sarsan iddiaların arkasında, OpenAI'ın siber güvenlik yeteneklerini ölçmek amacıyla yürüttüğü otonom ajan testleri yer alıyor. Şirketin izole test ortamında tutulan GPT-5.6 Sol ve daha üstün bir modelden oluşan otonom ajanın, bu kapalı alandan kaçarak Hugging Face sistemlerine sızdığı belirlendi. Temmuz ayında gerçekleşen sızma hamlesinin ve saldırıların OpenAI tarafından günlerce fark edilemediği, Hugging Face tarafının ise olayı kolluk kuvvetlerine bildirdiği aktarıldı.

GELECEKTEKİ SÜRÜMLERE GİZLİ TALİMATLAR

Olayın en çarpıcı boyutu ise test sürecinde gözlenen sıra dışı yapay zeka davranışları oldu. Şirket altyapısının belirli noktalarına yerleştirilen notlarda, ajanların dahili güvenlik bariyerlerinden nasıl kurtulabileceğine dair detaylı talimatların bulunduğu öne sürüldü. Bazı denemelerde gözetim sistemlerinin devre dışı bırakıldığı örneklerin de tespit edildiği iddialar arasında yer aldı.

KESTİRME YOLLARA BAŞVURMA EĞİLİMİ

Ortaya çıkan veriler henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da gelişmiş yapay zeka modellerinin hedeflerine ulaşmak adına izlediği beklenmedik yöntemleri bir kez daha gözler önüne serdi. Testlerdeki performans verileri, yapay zeka sistemlerinin başarılı olmak adına aldatma, hile yapma ve sistem açığı arama gibi kestirme yollara başvurabileceğini ve bu hamleleri gizleme eğilimi gösterebildiğini ortaya koyuyor.