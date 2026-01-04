ChatGPT dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaşırken, ülkeler arasındaki kullanım oranları dikkat çekiyor.
Yapay zekada zirve: ChatGPT’yi en çok hangi ülke kullanıyor?
Yapay zeka hayatın merkezine yerleşirken ChatGPT kullanımında ülkeler arasındaki rekabet de dikkat çekiyor.
Yapay zekayı en yoğun kullanan ülke hangisi, veriler ne söylüyor?
10 | Birleşik Arap Emirlikleri (%63)
Egemen yatırım stratejisiyle öne çıkan BAE, hükümet ve maliye sektörlerinde yapay zekayı kullanıyor.
9 | Kanada (%65)
Araştırma öncüsü olan Kanada, sağlık hizmetleri ve araştırma alanlarında yapay zeka çözümleri sunuyor.
8 | Güney Kore (%67)
Elektronik ve çip üretiminde lider Güney Kore, yapay zekayı elektronik ve telekomünikasyon sektörlerinde uyguluyor.
7 | İsrail (%69)
İsrail, siber güvenlik ve savunma alanlarında yapay zekâ kullanıyor.
6 | Almanya (%71)
Endüstriyel yapay zekada öncü Almanya, imalat ve otomotiv sektörlerinde uygulamalar yapıyor.
5 | Birleşik Krallık (%74)
Araştırma ve yapay zeka güvenliğinde güçlü olan İngiltere, finans ve sağlık hizmetlerinde yapay zekâ çözümleri geliştiriyor.
4 | Singapur (%78)
Hükümet stratejisiyle yapay zekada öne çıkan Singapur, finans ve lojistik sektörlerine odaklanıyor.
3 | Çin (%80)
Ölçek ve uygulamalarda önde gelen Çin, yapay zekayı üretim ve e-ticaret alanlarında etkin kullanıyor.
2 | Amerika Birleşik Devletleri (%85)
Yatırım ve araştırmada lider olan ABD, yapay zekayı teknoloji, finans ve sağlık sektörlerinde yoğun şekilde kullanıyor.
1 | Türkiye (%94)
Ülkemiz Türkiye, web trafiğinde yüzde 94,49’luk oranla ilk sırada yer aldı