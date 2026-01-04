Yeniçağ Gazetesi
04 Ocak 2026 Pazar
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Teknoloji Yapay zekada zirve: ChatGPT’yi en çok hangi ülke kullanıyor?

Yapay zekada zirve: ChatGPT’yi en çok hangi ülke kullanıyor?

Yapay zeka hayatın merkezine yerleşirken ChatGPT kullanımında ülkeler arasındaki rekabet de dikkat çekiyor.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yapay zekada zirve: ChatGPT’yi en çok hangi ülke kullanıyor? - Resim: 1

ChatGPT dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaşırken, ülkeler arasındaki kullanım oranları dikkat çekiyor.

1 12
Yapay zekada zirve: ChatGPT’yi en çok hangi ülke kullanıyor? - Resim: 2

Yapay zekayı en yoğun kullanan ülke hangisi, veriler ne söylüyor?

2 12
Yapay zekada zirve: ChatGPT’yi en çok hangi ülke kullanıyor? - Resim: 3

10 | Birleşik Arap Emirlikleri (%63)

Egemen yatırım stratejisiyle öne çıkan BAE, hükümet ve maliye sektörlerinde yapay zekayı kullanıyor.

3 12
Yapay zekada zirve: ChatGPT’yi en çok hangi ülke kullanıyor? - Resim: 4

9 | Kanada (%65)

Araştırma öncüsü olan Kanada, sağlık hizmetleri ve araştırma alanlarında yapay zeka çözümleri sunuyor.

4 12
Yapay zekada zirve: ChatGPT’yi en çok hangi ülke kullanıyor? - Resim: 5

8 | Güney Kore (%67)

Elektronik ve çip üretiminde lider Güney Kore, yapay zekayı elektronik ve telekomünikasyon sektörlerinde uyguluyor.

5 12
Yapay zekada zirve: ChatGPT’yi en çok hangi ülke kullanıyor? - Resim: 6

7 | İsrail (%69)

İsrail, siber güvenlik ve savunma alanlarında yapay zekâ kullanıyor.

6 12
Yapay zekada zirve: ChatGPT’yi en çok hangi ülke kullanıyor? - Resim: 7

6 | Almanya (%71)

Endüstriyel yapay zekada öncü Almanya, imalat ve otomotiv sektörlerinde uygulamalar yapıyor.

7 12
Yapay zekada zirve: ChatGPT’yi en çok hangi ülke kullanıyor? - Resim: 8

5 | Birleşik Krallık (%74)

Araştırma ve yapay zeka güvenliğinde güçlü olan İngiltere, finans ve sağlık hizmetlerinde yapay zekâ çözümleri geliştiriyor.

8 12
Yapay zekada zirve: ChatGPT’yi en çok hangi ülke kullanıyor? - Resim: 9

4 | Singapur (%78)

Hükümet stratejisiyle yapay zekada öne çıkan Singapur, finans ve lojistik sektörlerine odaklanıyor.

9 12
Yapay zekada zirve: ChatGPT’yi en çok hangi ülke kullanıyor? - Resim: 10

3 | Çin (%80)

Ölçek ve uygulamalarda önde gelen Çin, yapay zekayı üretim ve e-ticaret alanlarında etkin kullanıyor.

10 12
Yapay zekada zirve: ChatGPT’yi en çok hangi ülke kullanıyor? - Resim: 11

2 | Amerika Birleşik Devletleri (%85)

Yatırım ve araştırmada lider olan ABD, yapay zekayı teknoloji, finans ve sağlık sektörlerinde yoğun şekilde kullanıyor.

11 12
Yapay zekada zirve: ChatGPT’yi en çok hangi ülke kullanıyor? - Resim: 12

1 | Türkiye (%94)

Ülkemiz Türkiye, web trafiğinde yüzde 94,49’luk oranla ilk sırada yer aldı

12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro