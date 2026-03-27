Yeniçağ Gazetesi
27 Mart 2026 Cuma
Yapay zekada tehlikeli kırılma: Silaha dönüşebilir

Askeri kullanım tartışmaları büyürken, uzmanlar sivil verilerin silaha dönüşme riskine dikkat çekiyor.

Abdullah Kerzi
Küresel teknoloji dünyasında yapay zekanın askeri alanlarda kullanımına yönelik tartışmalar derinleşiyor. “Yapay Zekanın Etik Sınavı” başlıklı değerlendirmelerde, etik sınırlar ile askeri ihtiyaçlar arasındaki gerilimin giderek arttığına işaret ediliyor.

Şirketler arasında ayrışma

Sektörün önde gelen aktörlerinden OpenAI, kuruluş vizyonunda yer alan askeri kullanım kısıtlamasını sessizce kaldırarak Pentagon ile siber güvenlik ve lojistik odaklı iş birliklerine yöneldi. Şirket, bu kapsamda askeri kapasiteyi destekleyecek özel modeller geliştirmeye başladı.

Yönetim, söz konusu çalışmaların otonom silah sistemlerini kapsamadığını ve insan kontrolünün sürdüğünü savunsa da bu yakınlaşma, sivil teknoloji ile askeri yapıların iç içe geçtiği yönünde eleştirilere yol açtı.

Buna karşılık, Anthropic askeri otonom sistemlere veri ve altyapı sağlamayı reddederek daha katı bir etik duruş sergiledi. Bu ayrışma, teknoloji dünyasında yeni bir kutuplaşmanın işareti olarak yorumlanıyor.

Kullanıcılardan tepki büyüyor

Gelişmeler, sivil toplumda da geniş yankı buldu. Dünya genelinde başlatılan “#QuitGPT” hareketiyle milyonlarca kullanıcı, kişisel verilerin askeri amaçlarla kullanılabileceği endişesiyle tepki gösterdi.

Hareketin destekçileri, teknoloji şirketlerinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını savunarak, yapay zekanın “öldürme kararı” verebilecek sistemlere entegre edilmesinin ciddi riskler barındırdığı uyarısında bulundu.

Küresel güvenlik için kritik uyarı

Kanada’daki McGill University bünyesinde çalışmalarını sürdüren uzman Prof. Ajung Moon, yapay zekanın askeri alanda kullanımının küresel güvenlik açısından geri dönülmez sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Moon, mevcut denetim ve hesap verebilirlik mekanizmalarının yetersiz olduğunu vurgulayarak, bu durumun yapay zekanın silahlı çatışmalarda kullanımını teşvik ettiğini ifade etti. ABD’nin bu alandaki yaklaşımının, riskli uygulamaları normalleştirme tehlikesi taşıdığına dikkat çekti.

Denetimsizlik ve jeopolitik baskı

Uzmanlara göre, yapay zeka modelleri askeri senaryolar için tasarlanmadı ve bu sistemlerin güvenli şekilde entegre edilmesi teknik açıdan ciddi zorluklar barındırıyor. Ayrıca jeopolitik rekabetin artması, şirketlerin etik sınırlarını esnetmesine neden olabilecek bir baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

Dijital veriler yeni silah olabilir

Yapay zekanın askeri sistemlere entegrasyonu yalnızca teknik değil, aynı zamanda insan hakları açısından da büyük bir risk olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, günlük hayatta paylaşılan kişisel verilerin gelecekte jeopolitik araçlara dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

Bu gelişmeler, yapay zekanın geleceğine ilişkin tartışmaları daha da derinleştirirken, dijital egemenlik ve veri güvenliği konularını küresel gündemin merkezine taşıyor.

Kaynak: AA
