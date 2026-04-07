Dev şirketlerin milyarlarca dolar yatırım yaptığı yapay zeka modelleri yüz milyonlarca kullanıcı tarafından çok sayıda alanda kullanılıyor. Yapay zeka iş yapma şeklini kolaylaştırsa da etik tartışmaları da gündemde.
Yapay zekada taşları yerinden oynatacak dava: Sanık sandalyesinde Apple var
Serkan Talan
Teknoloji devi Apple’a yönelik açılan dava yapay zekada taşları yerinden oynatabilir. ABD’li dev şirket, popüler YouTube kanallarının sahipleri tarafından, videolarını yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla izinsiz kullanmakla suçlanıyor.
Shift Delete'in derlediği habere göre, Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi’nde açılan toplu davanın öncülüğünü, milyonlarca takipçisi bulunan h3h3Productions kanalı ve podcast’inin sahibi olan Ted Entertainment yapıyor. Onlara, spor ve yaşam tarzı içerikleriyle tanınan MrShortGameGolf ve Golfholics kanalları eşlik ediyor.
Davacı taraf, Apple’ın “Apple AI Video” ve diğer dahili yapay zeka modellerini geliştirmek için YouTube üzerindeki içerikleri kitlesel bir şekilde kopyaladığını iddia ediyor.
Dava dilekçesinde yer alan en dikkat çekici iddia ise Apple’ın bu verileri toplarken kullandığı yöntemler. İçerik üreticileri, teknoloji devinin YouTube’un güvenlik önlemlerini ve erişim kontrollerini aşmak için özel yazılımlar kullandığını öne sürüyor.
İddiaya göre Apple, platformun koruma mekanizmalarına yakalanmamak için sürekli değişen (rotating) IP adresleri kullanan bilgisayarlar aracılığıyla verileri kazıdı.
DMCA İHLALİ VE GİZLİ VERİ KAZIMA İDDİALARI
Dava, sadece bir telif hakkı ihlali davası olmanın ötesinde, Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası’nın (DMCA) kasıtlı olarak ihlal edildiği suçlamasını barındırıyor. Davacılar, Apple’ın şu ihlalleri gerçekleştirdiğini savunuyor:
Erişim Kontrollerinin Aşılması: YouTube’un botları engellemek için kurduğu sistemlerin teknik yollarla devre dışı bırakılması.
İzinsiz Eğitim Verisi: İçerik sahiplerine herhangi bir bilgi verilmeden veya lisans ücreti ödenmeden, videoların yapay zeka sinir ağlarına entegre edilmesi.
Ticari Kazanç: Başkalarına ait fikri mülkiyetin, Apple’ın ticari yapay zeka ürünlerini geliştirmek için haksız bir kaynak olarak kullanılması.
TEKNOLOJİ DEVLERİ İÇİN ÇEMBER DARALIYOR
Apple, bu tür suçlamalarla karşı karşıya kalan tek şirket değil. Daha önce Meta, Nvidia, ByteDance ve Snap gibi devler de benzer veri kazıma iddialarıyla mahkemelik olmuştu. Ancak Apple’ın “gizlilik” ve “etik veri kullanımı” konusundaki sert duruşu, bu davanın şirket imajı üzerinde yaratacağı etkiyi daha kritik hale getiriyor. Hatırlanacağı üzere Apple, daha önce de yazarlar tarafından “Books3” veri setini kullandığı iddiasıyla dava edilmişti.
Davacılar; Apple’ın maksimum yasal tazminat ödemesini, haksız yere elde edilen verilerle eğitilen modellerin imha edilmesini ve gelecekteki benzer faaliyetlerin durdurulması için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep ediyor. Eğer mahkeme davacıları haklı bulursa, teknoloji şirketlerinin yapay zeka eğitiminde kullandıkları “açık kaynak” savunması ağır bir darbe alabilir.