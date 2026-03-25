Yapay zekada her geçen gün yeni bir özellik devreye giriyor. Dünyada en çok kullanılan yapay zeka uygulamalarından Claude’un yeni özelliği yapay zekanın aktif olarak iş yapmasını sağlıyor. Söz konusu özellikle yapay zeka bilgisayarı kullanıcının yerine kullanarak iş yapabiliyor. Bu özellik için uygun bir abonelik yeterli olacak.

CLAUDE BİLGİSAYARI SENİN GİBİ KULLANIYOR

Anthropic’in anlattığına göre Claude, görevleri tamamlamak için uygun araçları kendi buluyor. Google Calendar veya Slack gibi uygulamalara bağlanabiliyor. Eğer gerekli araç yoksa işi kendisi yapıyor. Klavye kullanır gibi yazıyor, fare kullanır gibi tıklıyor. Tarayıcıyı açıyor, dosyalara giriyor, geliştirici araçlarını kullanıyor.

Kısacası, bilgisayarı sen nasıl kullanıyorsan Claude da aynı şekilde kullanıyor. Claude bir işlem yapmadan önce mutlaka izin istiyor. İstediğin anda da işlemi durdurabiliyorsun. Yani kontrol tamamen sende kalıyor.

GÜVENLİK TARAFI HÂLÂ SORU İŞARETİ

Bu özellik çok kullanışlı ama risk de taşıyor. Uzmanlar, bu tür “agent” yapay zekâların hızlı ve beklenmedik işler yapabileceğini söylüyor.

Daha büyük risk ise kötü niyetli kişiler. Eğer sistemi ele geçirirlerse, kişisel verilerine ulaşabilir veya bilgisayarında istemediğin işlemler yapabilirler.

Şirket, bu riskleri azaltmak için bazı önlemler koyduğunu söylüyor. Sistem, zararlı komutları otomatik olarak tespit etmeye çalışıyor.

Yine de Anthropic açık bir uyarı yapıyor: Bu özellik yeni ve hatalar olabilir. Özellikle hassas veri içeren uygulamaları kullanmamanı öneriyor. Hatta bazı uygulamalar varsayılan olarak kapalı geliyor.

Bu özellik şu an test aşamasında. Sadece Claude Pro ve Claude Max kullanıcılarına açık. Ayrıca sadece MacOS yüklü bilgisayarlarda çalışıyor.

TELEFONLA GÖREV VER, CLAUDE HALLETSİN

Claude’un bir de Dispatch adlı başka bir özelliği var. Bu özellik sayesinde telefondan görev verebiliyorsun. Mesela her sabah maillerini kontrol etmesini isteyebilirsin. Ya da bir çalışma oturumu başlatmasını sağlayabilirsin.

Bilgisayar kullanımı ve Dispatch birleşince iş daha da ileri gidiyor. Sen bilgisayar başında olmasan bile Claude görevleri sürdürüyor. Sabah özet hazırlıyor, test çalıştırıyor ve işleri hazır hale getiriyor.

Anthropic açık konuşuyor. Karmaşık görevler ilk denemede çalışmayabilir. Şirket bu sürümü özellikle geri bildirim toplamak için yayınladı.

OPENCLAW SİSTEMİ DE BENZER ÖZELLİĞE SAHİP

Bu gelişme aslında tek başına değil. Yılın başında ortaya çıkan OpenClaw sistemi, yapay zekâya daha aktif rol verdi. Yani AI sadece cevap vermiyor, doğrudan işlem yapıyor.

OpenClaw ile birlikte “claw” adı verilen araçlar yaygınlaştı. Bu araçlar basit komutları alıyor ve bilgisayarda kendi başına işler yapabiliyor. Nvidia da kısa süre önce NemoClaw adlı sistemini tanıttı. Bu sistem, OpenClaw kurmayı ve kullanmayı kolaylaştırıyor.