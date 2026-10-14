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Varlıklarının bir kısmı için Disney ile 20 milyon dolarlık anlaşma sağlayan dev platformun geleceği belirsizliğini koruyor.

Yapay zeka destekli sohbet botlarıyla dünya çapında geniş bir kullanıcı kitlesine edinen Character.AI, kuruluşunun beşinci yılında iflas koruması başvurusunda bulunarak teknoloji dünyasını şaşırttı. Şirket, mahkeme gözetiminde yürütülen süreç kapsamında bazı varlıklarını 20 milyon dolar karşılığında Disney'e devretmek üzere anlaşma sağladı. Ancak elde ettiği yüksek yatırım miktarlarına ve yoğun kullanıcı ilgisine rağmen sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturamayan platformun faaliyetlerini sürdürüp sürdüremeyeceği henüz netlik kazanmadı.

DISNEY İLE MASAYA OTURULDU

Şirket, varlıklarının tamamını veya büyük bir kısmını satmak amacıyla mahkeme denetiminde bir satış süreci başlattı. Anlaşma şartlarına göre Disney'in sunduğu 20 milyon dolarlık teklif, belirli fikri mülkiyet hakları üzerinde münhasır olmayan ve süresiz bir lisans edinmeyi kapsıyor. Disney aynı zamanda bu geçiş döneminde şirkete destek verecek.

Süreçte Disney'in teklifi taban fiyat olarak kabul edilirken, diğer potansiyel alıcıların daha yüksek teklifler verme imkanı bulunuyor. Satış sürecinin kasım sonu veya aralık başı itibarıyla tamamlanması hedefleniyor. Mahkemeye sunulan resmi belgelerde, şirketin tahmini varlık ve yükümlülüklerinin 50 milyon ila 100 milyon dolar arasında değiştiği belirtiliyor.

PLATFORMUN GELECEĞİ VE KULLANICI VERİLERİ

Character.AI yönetimi, satış işlemleri tamamlanana kadar platformun aktif olarak hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu. Bu süreçte kullanıcılar sohbet botlarına erişebilecek, ücretli abonelik ve faturalandırma sistemleri kesintisiz işleyecek. Ancak şirketi devralıp işletmeye devam edecek yeni bir alıcının çıkmaması durumunda platformun tamamen kapanması gündeme gelebilecek.

Firma ayrıca süreç boyunca gizlilik ve güvenlik protokollerinin aynen korunduğunu bildirdi. Kullanıcılar hesaplarındaki mevcut verilere erişme, verileri dışa aktarma veya hesaplarını tamamen silme haklarını kullanabilecek.

YÜKSELİŞTEN ÇÖKÜŞE UZANAN SÜREÇ

Eski Google araştırmacıları Noam Shazeer ve Daniel De Freitas tarafından 2021 yılının sonlarında kurulan Character.AI, kullanıcıların kendi yapay zeka karakterlerini tasarlamalarına imkan tanıyordu. Kişiselleştirilmiş sohbet deneyimi sunan uygulama, kısa sürede üretken yapay zeka pazarının en popüler tüketici yazılımlarından biri haline geldi.

Eylül 2022'de aldığı 150 milyon dolarlık yatırımla değerlemesini 1 milyar doların üzerine çıkararak unicorn unvanı alan platform, Mayıs 2023'te mobil uygulamasıyla ilk haftasında 1,7 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Farklı yatırım turlarında toplamda 193 milyon dolarlık finansman sağlayan şirketin piyasa değeri bir dönem 2,5 milyar dolara kadar fırladı. Ekim 2024 verilerine göre platformun aylık aktif kullanıcı sayısı 20 milyona kadar ulaştı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SORUNLARI VE HUKUKİ DAVALAR

Şirket için kırılma noktası, kurucuların 2024 yılında Google'a dönmesiyle yaşandı. Google, yaklaşık 2,7 milyar dolarlık bir anlaşmayla girişimdeki yapay zeka modellerinin kullanım haklarını satın aldı. Temel model geliştirmeden uzaklaşan Character.AI, video üretimi, sosyal akışlar ve etkileşimli hikaye anlatımı gibi yeni özelliklerle büyüme denemeleri yapsa da finansal dengesini kuramadı.

Finansal krizin yanı sıra platform, sohbet botlarının genç kullanıcılar üzerindeki etkileri nedeniyle zorlu bir hukuki süreçle karşı karşıya kaldı. Ruh sağlığı ve güvenlik iddiaları üzerine açılan davaların bir kısmı için 2026 yılının başlarında prensipte uzlaşmaya varıldı. Şirket güvenlik önlemlerini artırarak 18 yaşından küçük kullanıcıların sohbet botlarıyla açık uçlu görüşme yapmasını yasaklasa da bu hamleler yaşanan çöküşü engelleyemedi.