Yapay zekada kontrol kaybı riski: Sistemler kendi halefini tasarlama eşiğinde

Raporda yapay zeka alanındaki teknolojik ilerleme 5 temel döneme ayrılıyor:

1. Aşama: Sistem içerisinde çalışmanın standart bir şirketteki işleyişle benzer olduğu ilk süreç.

2. Aşama (2023-2025): Çalışanların kod yazarken üretken yapay zeka sistemlerinden destek aldığı dönem.

3. Aşama (2025-2026): Ajan yapay zekaların kendi kendine kod yazabilir hale geldiği evre.

4. Aşama (Mevcut Durum): Kodları kendi kendine çalıştıran ve iş süreçlerini diğer yapay zekalara devredebilen mevcut konum.

5. Aşama (Gelecek hedefi): Yapay zeka ajanlarının kendi başlarına yeni modeller oluşturup eğitebilecek seviyeye ulaşması. Bu aşamada sonraki sürümler tamamen yapay zekanın kendisi tarafından geliştirilecek.