OpenAI, ChatGPT için planlanan "yetişkin modu" özelliğinin lansmanını yine erteledi. Bu mod, doğrulanmış yetişkin kullanıcıların erotik içerik ve diğer yetişkin odaklı materyallere erişimini sağlayacak şekilde tasarlanıyor.

Donanım Haber'e göre, OpenAI CEO’su Sam Altman, geçen yıl Ekim ayında özelliğin ilk duyurusunu yapmıştı. Altman, o dönemde yaptığı açıklamada "Aralık ayında, yaş sınırlamasını daha kapsamlı bir şekilde uygulamaya koyarken ve ‘yetişkin kullanıcılara yetişkin gibi muamele etme’ ilkemizin bir parçası olarak, doğrulanmış yetişkinlere erotik içerik gibi daha fazla erişim sunacağız" demişti.

Yapılması planlanan lansman Altman’ın şirket içinde gönderdiği ve "kırmızı alarm" olarak nitelendirdiği bir iç yazının ardından önce Aralık’tan bu yılın ilk çeyreğine ertelenmişti. Yazıda, ekiplerin öncelikle ChatGPT’nin temel deneyimine odaklanması gerektiği söylenmişti.

'ZAMAN ALACAK'

OpenAI sözcüsünün Axios’a verdiği bilgiye göre yetişkin modu özelliğinin tekrar ertelendiğini ve bunun sebebinin daha fazla kullanıcı için öncelikli olan geliştirme çalışmalarına odaklanmak olduğunu söyledi. Bu çalışmalar arasında yapay zekanın zeka düzeyi, kişilik özellikleri ve sohbet botunun daha proaktif hale getirilmesi gibi geliştirmelerin bulunduğu biliniyor.

Sözcü, "Yetişkinlere yetişkin gibi davranma ilkesine hala inanıyoruz ancak deneyimi doğru hale getirmek daha fazla zaman alacak" diye konuştu.