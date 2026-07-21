Sosyal medya ve teknoloji devi Meta, kullanıcıların duygusal durumunu yapay zekâ yardımıyla tahmin edebilen gelişmiş bir sistem için resmi patent hakkı elde etti. Şirketin patent belgesinde tanımlanan sistem, yalnızca konuşulan kelimeleri veya cümlelerin anlamını değil; ses tonundaki dalgalanmaları, kahkahaları, iç çekişleri ve diğer sözsüz işitsel ipuçlarını da doğrudan makine öğrenmesi modelleriyle analiz edebiliyor. Sistem, toplanan bu ses verilerini günün saati, kullanıcının bulunduğu konum, anlık fiziksel aktivite ve dijital etkileşim geçmişi gibi çok modlu bağlamsal verilerle ortak bir zaman çizelgesinde eşleştirerek yüksek doğrulukta bir duygu haritası çıkarıyor.

KİŞİSEL KODLAMA VE SAĞLIK UYGULAMALARI HEDEFLENİYOR

Patent belgesinde öne çıkan temel kullanım senaryolarından biri kişiselleştirilmiş fitness ve dijital sağlık deneyimleri oldu. Yapay zekâ destekli sistemin, kullanıcının o anki moduna göre egzersiz temposunu veya antrenman yönlendirmelerini anlık olarak esnetebileceği ifade ediliyor. Ayrıca sistemin ilaç kullanım saatleri gibi rutin verileri ses analizleriyle ilişkilendirerek kullanıcının genel duygusal eğilimlerine dair detaylı özetler raporlayabileceği belirtiliyor. Ancak teknolojinin kullanıcıyı belirli zaman dilimlerinde veya sürekli olarak dinleme potansiyeli içermesi, çevrim dışı mahremiyet ve veri güvenliği tarafında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

META'DAN "HER PATENT ÜRÜNE DÖNÜŞMEZ" AÇIKLAMASI

Geliştirilen teknolojinin kamuoyunda büyük merak ve mahremiyet endişesi yaratmasının ardından Meta yetkililerinden açıklama geldi. Şirket sözcüsü, patent başvurularının teknoloji devleri tarafından gelecekteki olası fikirleri ve fikri mülkiyet haklarını korumak adına yapılan standart bir ticari prosedür olduğunu hatırlattı. Alınan her patentin nihai bir tüketici ürününe dönüşme garantisi taşımadığını vurgulayan Meta, buna karşın yapay zekâ, ses işleme ve bağlamsal veri analizi alanındaki Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğünü dolaylı olarak doğrulamış oldu.