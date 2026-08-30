Batılı rakipleri OpenAI ve Anthropic karşısında sunduğu düşük maliyetli yüksek performans avantajıyla öne çıkan DeepSeek, finansal verilerinde rekor kırdı. The Information verilerine göre şirketin 2026'nın ilk yedi ayındaki geliri geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 10 kat artarak 475 milyon yuana (yaklaşık 70 milyon dolar) ulaştı. Yapay zeka altyapısına ve yeni modellerin geliştirilmesine dönük harcamalar nedeniyle şirket aynı dönemde 715 milyon yuan zarar açıklasa da analistler bu büyüme hızıyla kârlılık eşiğinin yakında aşılabileceğini öngörüyor.

75 MİLYAR DOLARLIK DEĞERLEME HEDEFİ

Teknoloji dünyasında dengeleri değiştiren şirket, altyapısını ve model geliştirme kapasitesini büyütmek amacıyla yeni bir finansman turuna hazırlanıyor. Yakında başlayacak olan yatırım turunda 50 milyar yuan fon toplamayı hedefleyen DeepSeek'e, bu tur sırasında yaklaşık 500 milyar yuan (75 milyar dolar) değer biçilmesi bekleniyor.