Teknolojinin sınırlarını zorlayan yapay zeka, bu kez nostalji dolu bir projeye imza attı. İçerik üreticisi Aydın Eren Dinçer, Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını dijital bir zaman yolculuğuna çıkararak, ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimlerini tek bir görselde bir araya getirdi.

EFSANE İSİMLER AYNI KAREDE

Proje kapsamında her ünlü için özel bir kompozisyon hazırlandı. Çalışmada; Tarkan, Ajda Pekkan, Cem Yılmaz, Demet Akalın ve Kenan Doğulu gibi günümüzün yıldızlarının yanı sıra Cüneyt Arkın, Müslüm Gürses ve Şener Şen gibi Türk sinema ve müziğinin unutulmaz değerleri yer aldı. Hazırlanan görsellerde, ünlülerin kariyerlerinin ilk yıllarındaki halleriyle bugünkü (veya hafızalarda kalan son) hallerinin yan yana gelmesi, takipçilere duygu dolu anlar yaşattı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU

Yapay zeka aracılığıyla hazırlanan bu özel seri, sosyal medya platformlarında kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, özellikle kaybettiğimiz sanatçıların gençlikleriyle bir arada olduğu kareleri "zamanı durduran çalışma" olarak nitelendirdi. Aydın Eren Dinçer’in titizlikle hazırladığı bu dijital albüm, yapay zekanın sanatsal ve duygusal bağ kurma yeteneğini bir kez daha kanıtlamış oldu.