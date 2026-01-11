Yazılım dünyasında dengeler değişiyor
Yapay zekâ destekli kodlama araçları uzun süredir geliştiriliyordu ancak son yaşananlar, dönüşümün hızını gözler önüne serdi. Teknoloji dünyası, insan emeğiyle aylarca süren projelerin saatler içinde tamamlanabildiği yeni bir döneme girdi
Yapay zekâ yazılım dünyasını sarstı: 1 yıllık proje 1 saatte tamamlandı
Bir Google mühendisinin açıklamasına göre yapay zekâ, aylarca süren karmaşık bir yazılım projesini yalnızca 1 saatte ortaya koydu. Kod yazma hızındaki bu sıçrama, teknoloji dünyasında tartışma başlattı.
İddia sosyal medyada gündem oldu
Yapay zekâ mühendisi Rohan Paul, sosyal medya paylaşımında dikkat çekici bir örnek paylaştı. Paul, Anthropic CEO’sunun daha önce dile getirdiği “Yakında dünyadaki kodların büyük bölümünü yapay zekâ yazacak” öngörüsünü hatırlattı.
1 yıllık iş 1 saatte
Paylaşıma göre, Anthropic’in komut satırı tabanlı yapay zekâ aracı Claude Code, bir yazılım ekibinin yaklaşık 1 yılda oluşturduğu karmaşık yapıyı sadece 1 saat içinde üretti.
Sadece hız değil, derinlik de var
Claude Code; hata ayıklama, dağınık kodları analiz etme ve karmaşık sistemler arasındaki ilişkileri çözme gibi yazılımcıların en çok zaman harcadığı süreçleri saniyeler içinde tamamlayabiliyor. Haftalar süren işlemlerin dakikalara inmesi, sektörde hem heyecan hem de endişe yarattı.
Google mühendisinden doğrulama
İddialar, projeyi bizzat yaşayan isim tarafından da doğrulandı. Google’da Gemini üzerinde çalışan mühendis Jaana Dogan, Claude Code’u test ettiklerini ve sonuçtan etkilendiklerini açıkladı.
“Aynı işi 1 saatte yaptı”
Dogan’a göre ekip olarak yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştıkları sistemi Claude Code’a anlattılar ve yapay zekâ aynı yapıyı yalnızca 1 saat içinde ortaya koydu. Bu deneyim, yapay zekânın yazılım geliştirmedeki rolüne dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Yeni soru: İnsan yazılımcının yeri ne olacak?
Uzmanlara göre bu gelişme, yazılım dünyasında verimliliği artırırken aynı zamanda kritik bir soruyu gündeme getiriyor:
İnsan yazılımcının rolü nasıl değişecek?