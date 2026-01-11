Yapay zekâ yazılım dünyasını sarstı: 1 yıllık proje 1 saatte tamamlandı

Sadece hız değil, derinlik de var

Claude Code; hata ayıklama, dağınık kodları analiz etme ve karmaşık sistemler arasındaki ilişkileri çözme gibi yazılımcıların en çok zaman harcadığı süreçleri saniyeler içinde tamamlayabiliyor. Haftalar süren işlemlerin dakikalara inmesi, sektörde hem heyecan hem de endişe yarattı.