Bir evin içindeki termostatı düşünün. Yıllarca 20 dereceye ayarlı olsun ve evdeki herkes o sıcaklıkta rahat etsin. Bir gün evin içine yüzlerce yeni oda eklenir, duvarlar yıkılır, tavanlar yükselir, kapılardan durmadan insan girip çıkar. Termostat hâlâ 20'yi gösteriyordur ama artık o rakamın hiçbir anlamı kalmamıştır. Evin fiziği değişmiştir. Ayar aynı kalsa bile ev ısınıyor ya da soğuyor demektir.

Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'nın 5 Ekim'deki konuşmasını bu yüzden önemsiyorum. Kısa bir teknoloji haberi gibi okunabilir, ama aslında ekonominin termostatının kalibrasyonunun bozulabileceğini söylüyor.

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Merkez bankacısı "yapay zekâ" dediğinde...

Merkez bankacıları sakin insanlardır. Cümlelerini, bir bomba imha uzmanının kablo kesişi gibi, tek tek tartarak kurarlar. Bu yüzden bir merkez bankası yöneticisinin konuşmasında yapay zekâ ilk sıraya çıkıyorsa, konu "teknoloji sektörü" olmaktan çıkmış demektir. Haberlere göre Uchida, yapay zekânın bankanın kendi politika toplantılarında da ana gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi. Yani Tokyo'daki o toplantı masasında artık veri merkezleri de konuşuluyor.

Uchida'nın ilk tespiti çarpıcı: Yapay zekâ büyük bir pozitif talep şoku olarak ekonomiye ve fiyatlara yukarı yönlü baskı uyguluyor. Bunu sahaya indirgeyelim. Bir veri merkezi inşa etmek için çelik, beton, bakır, elektrik santrali, soğutma sistemi ve cip gerekir. Üstüne mühendisler, elektrikçiler ve kaynakçılar gerekir. Yapay zekâ ekonomide bir yazılım olarak değil, önce bir inşaat şantiyesi olarak beliriyor. Şantiyeler ise enflasyonun sevdiği yerlerdir.

Asıl mesele: "r-star"

Ekonomistlerin "r-star" dediği nötr faiz, ekonomiyi ne gaza basan ne de frene dokunan faiz seviyesidir. Reel nötr faiz enflasyondan arındırılmış hâliyle tanımlanıyor; üstüne enflasyon eklendiğinde nominal nötr faiz çıkıyor.

Bunu hiç görünmeyen bir denizcilik pusulası gibi düşünün. Hiçbir ekranda "r-star: %1,2" yazmaz. Merkez bankaları onu geminin gidişatına bakarak tahmin eder. Elde gerçek bir ölçüm olmadığından, pusulanın iğnesi kayarsa kaptan bunu ancak gemi kayalara yaklaşırken anlayabilir.

Uchida'nın tarif ettiği tehlike de bu. Yapay zekâ iki yoldan bu pusulayı oynatabilir:

-Talep tarafı (şu an olan): Şirketler devasa sermaye harcamalarına girişiyor. Herkes borç alıp yatırım yapmak istediğinde, paranın fiyatı yani faiz yükselme eğilimine girer. Piyasada para kıtlaşmasa bile yatırım iştahı sermayeyi pahalılaştırır.

-Arz tarafı (henüz olmayan, belki olacak): Yapay zekâ verimliliği gerçekten artırırsa ekonominin büyüme kapasitesi yükselir. Daha hızlı büyüyebilen bir ekonomi daha yüksek faizi kaldırabilir. Uchida bunu verimliliğin artması ve sermaye birikiminin güçlenmesi yoluyla r-star'ı etkileyebilecek bir olasılık olarak sundu.

İki yol da aynı yöne, yani yukarıya işaret ediyor. Ama Uchida'nın dikkatle vurguladığı bir nüans var: Şimdilik talep tarafı geldi, verim tarafı henüz gelmedi. İnşaat başladı ama bina henüz kâr getirmiyor. Faturalar bugün ödeniyor, kira ise yıllar sonra tahsil edilecek.

Konuşmanın bence en az fark edilen yeri burası. Uchida, yapay zekânın finansal koşulları aynı anda hem gevşettiğini hem sıkılaştırdığını söylüyor. Gevşeten taraf: yapay zekâ heyecanı hisse senedi fiyatlarını yükseltti ve finansal koşulları genel olarak kolaylaştırdı. Sıkılaştıran taraf: yapay zekâ ile ilişkili şirketlerin yoğun tahvil ihracı uzun vadeli faizleri yukarı itti.

Bunu bir gelgit olarak düşünün. Dalgalar kıyıya doğru yürürken, aynı anda deniz dibinde ters yönde bir akıntı oluşuyor. Yüzeyde yüzenler suyun sakin olduğunu sanıyor, derinde ise başka bir güç çalışıyor. Hisse piyasası yüzeydeki dalga, tahvil piyasası dipteki akıntı. Net etki şu an "gevşek" görünüyor. Ama bu, akıntının sonsuza dek zayıf kalacağı anlamına gelmiyor.

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Kâr gelmezse ne olur?

Uchida'nın en önemli uyarısı bence şu: Beklenen kârlar gerçekleşmezse tablo tersine dönebilir. Yapay zekâ yatırımlarının kârlarla haklı çıkmaması durumunda finansal koşullar sıkışabilir.

Bunu bir köprü inşaatına benzetebilirim. Köprünün ilk yarısını borçla yapıyorsunuz, her şey harika görünüyor, arabalar henüz geçmiyor ama herkes gelecekteki trafiği hayal ediyor. Hisse fiyatları o hayalin fiyatıdır. Eğer köprünün öbür ucu zamanında bağlanmazsa, hayal pahalı bir borca dönüşür. Üstelik bu borç tahvil olarak piyasada dolaşıyordur ve vadesi gelince geri ödenmesi gerekir.

Hisse senetleri düşer, tahvil faizleri yüksek kalır ya da kredi spreadleri açılır. Bu üçlü bir araya geldiğinde, "faiz indirimiyle kurtarırız" refleksi bile işe yaramayabilir, çünkü sorun faizden değil kâr beklentisinin çökmesinden gelir.

Japonya neden önemli bir sinyal kaynağı?

Bu konuşmayı Tokyo'dan duymak tesadüf değil. Japonya, onlarca yıl boyunca deflasyonla boğuşan, sıfır faizle yaşamayı öğrenen bir ekonomi. Banka politika faizini eylülde 31 yılın en yüksek seviyesi olan %1,25'e çıkardı ve piyasa yıl sonundan önce bir artış daha bekliyor. Uzun süre "faiz" kelimesini unutmuş bir ülkenin merkez bankası, şimdi nötr faizin nerede olduğunu aramak zorunda.

Böyle bir ülke bir pusulayı yeniden hesaplamak zorunda kaldığında, bunu duyan herkes kendi pusulasına bakmaya başlar. Nitekim aktarılanlara göre Fed, ECB ve İngiltere Merkez Bankası da yapay zekâyı verimlilik, nötr faiz ve enflasyon açısından tartışıyor. Uchida'nın konuşması bu yüzden küresel bir uyarı niteliği taşıyor.

Uchida kısa vadeli bir faiz sinyali vermedi. Yorumlara göre konuşma, bir sonraki toplantı için karar işareti değil, yapay zekânın makroekonomik aktarım kanallarına dair bir değerlendirmeydi. Yani "yapay zekâ yüzünden faiz artıyor" demek haksızlık olur. Doğrusu, "yapay zekâ faizin ne olması gerektiği sorusunu artık değiştiriyor."