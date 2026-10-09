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Kaynak: Haber Merkezi

Yapay zeka bu kez uzay araştırmalarında dikkat çeken bir keşfe yardımcı oldu. Bağımsız araştırmacı Pavel Rabtsevich, Claude Code'un Opus 5.5 ve Fable 5.1 modellerinden yararlanarak NASA'nın 7 yıllık teleskop verilerini inceledi.

Çalışma kapsamında 1.000'den fazla kod dosyası ve 74 ayrı analiz gerçekleştirildi. İncelemelerin sonucunda Dünya'dan yaklaşık 116 ışık yılı uzaklıkta yeni bir gezegen adayına işaret eden sinyaller bulundu.

DÜNYA'DAN 1,4 KAT DAHA BÜYÜK

Gezegen adayının Dünya'nın yaklaşık 1,4 katı büyüklüğünde olduğu düşünülüyor. Adayın kendi yıldızının etrafındaki bir turunu ise yalnızca 3,18 günde tamamladığı tahmin ediliyor.

TESS YENİDEN GÖZLEM YAPACAK

Keşfin ardından Rabtsevich'in ek gözlem talebi kabul edildi. TESS teleskobu, elde edilen sinyalleri incelemek ve gezegen adayının varlığını doğrulamak amacıyla yeni gözlemler gerçekleştirecek.

Yeni gözlemlerin ardından tespit edilen gök cisminin gerçekten bir gezegen olup olmadığı netlik kazanacak.