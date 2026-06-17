Yapay zeka Türkiye-Paraguay maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇININ OLASI SENARYOSU

Karşılaşmanın kaderini orta saha mücadelesi belirleyebilir. Türkiye'nin topa daha fazla sahip olması beklenirken, Paraguay'ın geçiş oyunlarıyla fırsat arayacağı tahmin ediliyor. Eğer Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü oyunun kontrolünü ele geçirirse Türkiye rakip yarı sahaya daha rahat yerleşebilir. Buna karşılık Paraguay'ın erken bulacağı bir gol, maçın tüm senaryosunu değiştirebilir. Bir diğer kritik unsur ise psikolojik direnç olacak. Her iki takım da ilk maçlarını kaybettiği için baskı altında sahaya çıkacak. İlk golü atan tarafın önemli bir avantaj yakalaması bekleniyor.