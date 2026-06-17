A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'la karşı karşıya gelecek.
Yapay zeka Türkiye-Paraguay maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti
Türkiye, 2026 Dünya Kupası ikinci maçında Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Yapay zeka kritik müsabakanın sonucunu, senaryosunu ve hangi futbolcuların gol atacağını tahmin etti. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
Türkiye, ilk maçında Avustralya karşısında 2-0'lık yenilgi almıştı; Paraguay ise ev sahibi ABD'ye 4-1 yenilmişti.
DÜNYA KUPASI'NDA KRİTİK MAÇ
Levi's Stadium'da Cumartesi TSİ 06.00'da başlayacak kritik maç öncesi yapay zekaya skor tahminin ve golleri hangi isimlerin atacağını sorduk.
YAPAY ZEKA TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇINI ANALİZ ETTİ
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay arasında oynanacak mücadele, grup aşamasının en kritik karşılaşmalarından biri olmaya aday. 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Levi's Stadium'da oynanacak maçta iki takım da turnuvadaki ilk galibiyetini arayacak.
İlk maçlar sonunda oluşan tablo, bu karşılaşmayı adeta bir eleme maçına dönüştürdü. Türkiye, Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle beklentilerin altında kalırken; Paraguay da ev sahibi ABD karşısında 4-1 gibi ağır bir yenilgi yaşadı. Bu nedenle kaybeden tarafın son 32 şansını büyük ölçüde yitirmesi bekleniyor.
TÜRKİYE NEDEN FAVORİ?
Kadro kalitesine bakıldığında Türkiye'nin önemli bir üstünlüğü bulunuyor. Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi isimler, bireysel yetenek açısından Paraguay'ın önünde yer alıyor.
Özellikle Arda Güler'in yaratıcı pasları ve Kenan Yıldız'ın bire birde adam eksiltme becerisi, Paraguay savunmasını zorlayabilecek en önemli silahlar arasında gösteriliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun oyunun temposunu belirleme özelliği ise Türkiye'nin en büyük kozu olabilir.
Türkiye'nin ilk maçta yaşadığı en büyük sorun, hücum bölgesindeki üretkenlik eksikliği ve geçiş savunmasında yaptığı hatalardı. Ancak Montella'nın bu maçta daha cesur ve hücum odaklı bir kadro tercih etmesi bekleniyor.
PARAGUAY'IN EN BÜYÜK KOZU
Paraguay, kağıt üzerinde Türkiye kadar yıldız oyunculara sahip olmasa da fiziksel mücadele gücü yüksek bir ekip. Güney Amerika temsilcisi özellikle duran toplar, hava topları ve hızlı kontrataklarla rakiplerine zor anlar yaşatabiliyor.
Ancak ABD karşısındaki ilk maçta savunma organizasyonunda ciddi problemler yaşadılar. Özellikle savunma arkasına atılan toplarda büyük açıklar veren Paraguay'ın, Türkiye'nin hızlı hücumcuları karşısında benzer sıkıntılar yaşaması sürpriz olmayacaktır.
TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇININ OLASI SENARYOSU
Karşılaşmanın kaderini orta saha mücadelesi belirleyebilir. Türkiye'nin topa daha fazla sahip olması beklenirken, Paraguay'ın geçiş oyunlarıyla fırsat arayacağı tahmin ediliyor. Eğer Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü oyunun kontrolünü ele geçirirse Türkiye rakip yarı sahaya daha rahat yerleşebilir. Buna karşılık Paraguay'ın erken bulacağı bir gol, maçın tüm senaryosunu değiştirebilir. Bir diğer kritik unsur ise psikolojik direnç olacak. Her iki takım da ilk maçlarını kaybettiği için baskı altında sahaya çıkacak. İlk golü atan tarafın önemli bir avantaj yakalaması bekleniyor.
BEKLENTİLER VE TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI SKOR TAHMİNİ
Mevcut form durumları, kadro kalitesi ve oyun potansiyeli değerlendirildiğinde Türkiye bir adım önde görünüyor. Paraguay'ın mücadele gücü ve fiziksel sertliği maçı zorlaştırabilir ancak Ay-Yıldızlılar'ın teknik kapasitesi fark yaratabilecek seviyede. Türkiye'nin topa daha fazla sahip olduğu, zaman zaman zorlandığı ancak özellikle ikinci yarıda üstünlüğü ele geçirdiği bir maç senaryosu öne çıkıyor.
Tahmini skor:
Türkiye 2-1 Paraguay
TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇINDA HANGİ FUTBOLCULAR GOL ATAR?
Kenan Yıldız
Arda Güler
Miguel Almirón (Paraguay)