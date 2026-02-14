Süper Lig'de dev maça az bir süre kaldı.
Yapay zeka Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk golü kimin atacağını tahmin etti
Süper Lig'de 22. hafta maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Yapay zekaya ilk golü kimin atacağını sorduk.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Trabzonspor, dev maçta Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Papara Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Yapay Zekaya derbide ilk golü kimin atacağını sorduk. Yapay zeka tahminini nedenleriyle açıkladı.
İşte Tahmin
İlk golü kim atar tahminim: Paul Onuachu. Neden mi?Trabzonspor evinde derbilerde genelde erken gol bulmaya çalışıyor, uzun toplar/ hava toplarıyla Onuachu'yu çok arıyorlar (özellikle Onana'nın pas kalitesiyle hızlı geçişler).
Onuachu fiziksel olarak Fenerbahçe savunmasını (Skriniar-Oosterwolde) zorlayacak cinsten, son haftalarda formu da iyi görünüyor.
Fenerbahçe deplasmanda ilk yarıları genelde temkinli geçiriyor, erken gol yememe odaklı başlıyor – bu da Trabzon'un ilk 20-30 dakikada baskın oynama ihtimalini artırıyor.
Yapay zekaya dün sorduğumuzda bize 2-2'lik skor vermişti...