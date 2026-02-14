Yeniçağ Gazetesi
14 Şubat 2026 Cumartesi
E-Gazete
Anasayfa Spor Yapay zeka Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk golü kimin atacağını tahmin etti

Yapay zeka Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk golü kimin atacağını tahmin etti

Süper Lig'de 22. hafta maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Yapay zekaya ilk golü kimin atacağını sorduk.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Yapay zeka Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk golü kimin atacağını tahmin etti - Resim: 1

Süper Lig'de dev maça az bir süre kaldı.

1 6
Yapay zeka Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk golü kimin atacağını tahmin etti - Resim: 2

Trabzonspor, dev maçta Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Papara Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

2 6
Yapay zeka Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk golü kimin atacağını tahmin etti - Resim: 3

Yapay Zekaya derbide ilk golü kimin atacağını sorduk. Yapay zeka tahminini nedenleriyle açıkladı.

3 6
Yapay zeka Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk golü kimin atacağını tahmin etti - Resim: 4

İşte Tahmin

İlk golü kim atar tahminim: Paul Onuachu. Neden mi?Trabzonspor evinde derbilerde genelde erken gol bulmaya çalışıyor, uzun toplar/ hava toplarıyla Onuachu'yu çok arıyorlar (özellikle Onana'nın pas kalitesiyle hızlı geçişler).
Onuachu fiziksel olarak Fenerbahçe savunmasını (Skriniar-Oosterwolde) zorlayacak cinsten, son haftalarda formu da iyi görünüyor.

4 6
Yapay zeka Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk golü kimin atacağını tahmin etti - Resim: 5

Fenerbahçe deplasmanda ilk yarıları genelde temkinli geçiriyor, erken gol yememe odaklı başlıyor – bu da Trabzon'un ilk 20-30 dakikada baskın oynama ihtimalini artırıyor.

5 6
Yapay zeka Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk golü kimin atacağını tahmin etti - Resim: 6

Yapay zekaya dün sorduğumuzda bize 2-2'lik skor vermişti...

6 6
Kaynak: Spor Servisi
