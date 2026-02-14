Yapay zeka Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk golü kimin atacağını tahmin etti

İşte Tahmin

İlk golü kim atar tahminim: Paul Onuachu. Neden mi?Trabzonspor evinde derbilerde genelde erken gol bulmaya çalışıyor, uzun toplar/ hava toplarıyla Onuachu'yu çok arıyorlar (özellikle Onana'nın pas kalitesiyle hızlı geçişler).

Onuachu fiziksel olarak Fenerbahçe savunmasını (Skriniar-Oosterwolde) zorlayacak cinsten, son haftalarda formu da iyi görünüyor.



